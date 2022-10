Esto es lo único de lo que Jesulín de Ubrique no podrá hablar en su documental

Jesulín de Ubrique estrena nuevo proyecto y lo hace de la mano de Netflix. Así como Tamara Falcó o Rocío Carrasco, Jesulín de Ubrique apuesta por contar su historia en un documental que se podrá ver en Netflix. Según adelantaba Semana, el torero ya ha empezado con las grabaciones y hay un tema del que no va a poder hablar.

El nuevo documental de Jesulín de Ubrique

El documental muestra la vida del diestro y en él se podrán ver rostros conocidos de su entorno. Sus amigos y compañeros de profesión tendrán un lugar en el documental y explicará más detalles sobre su vida personal, incluso cómo se enamoró de Belén Esteban, su sonada separación y su posterior relación con María José Campanario.

Parece que este torero apuesta por abrirse a los seguidores de su carrera para mostrar a pleno detalles su crecimiento y profesión, su pasado amoroso, que ha sido tema de debate en más de una ocasión y también hará hincapié en su faceta como cantante. Este nuevo proyecto ya empieza sus grabaciones, por lo que parece que no tardará demasiado en salir a la luz.

Andrea Janeiro, un tema que no se tocará en la serie

Aún con todo, hay un tema que Jesulín de Ubrique veta en el documental y es que una de las condiciones del mismo que es no hablará de Andrea Janeiro. La hija que comparte junto a Belén Esteban ha dejado claro en varias ocasiones que no está interesada en la fama que ostentan sus padres. Valora la privacidad y el anonimato y se aleja de los medios, por lo que no se comentará sobre la misma en la serie.

#Jesulín 💥BOMBAZO💥@Bluper revela que @NetflixES pone en proceso una DOCUSERIE sobre Jesulín de Ubrique. En ella hablará de su vida como torero, de Belén Esteban, de María José Campanario y de su carrera musical. Eso si, NO hablará de su hija Andreita. pic.twitter.com/wFCmmeLZCP — 《Previously SERIES》 (@PreviouslySerie) October 19, 2022

De esta manera, Jesulín respetaría la decisión de Andrea de mantenerse lejos de las pantallas para poder llevar una vida privada y tranquila sin cámaras. Aún con ello, sí que se hablará de la relación de Jesulín con Belén Esteban y cómo evolucionó esta hasta la separación del matrimonio, siendo estos uno de los temas que más llama la atención de los espectadores por la fama que ambos han conseguido con sus trayectorias profesionales.

Jesulín no es un rostro nuevo en la televisión, sus seguidores lo han visto multitud de veces en la pantalla. Una de las últimas veces que apareció fue en su participación en ‘El Desafío’, un formato de Antena 3. En este programa coincidió con María José Campanario, que apareció como invitada, juntos ya tienen tres hijos y los detalles del enamoramiento y vida en común de esta pareja también aparecerán en el documental del torero.

Una nueva oportunidad en el mundo del streaming que seguro que muchos de sus fans esperan con ganas. Faltará esperar para conocer todos los elementos del documental, así los fans podrán tener un recorrido más detallado de su vida como torero, sus pensamientos fuera de cámara y su faceta más familiar.