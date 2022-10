Esto es lo que cuesta someterse a una sesión del polígrafo de Conchita

Conchita y su polígrafo son uno de los espacios más vistos del programa ‘Sálvame’, saber la verdad tienen un precio y someterse a una sesión con esta mujer tiene lista de espera. El polígrafo es una máquina que permita saber en todo momento si la persona que está sentada en esta máquina miente o dice la verdad. Una manera de salir de dudas que no es precisamente barato. Si quieres contratar los servicios de la célebre Conchita, tendrás que preparar este dinero, por una hora de su trabajo.

Una sesión del polígrafo de Conchita cuesta esta cantidad de dinero

‘Sálvame’ en su versión Deluxe no sería lo mismo sin la celebre Conchita al frente de su polígrafo. Es el momento más emocionante de la noche y no es de extrañar, dado que con ella sabremos la verdad absoluta. El polígrafo es una máquina que está atenta a cada movimiento y variación para determinar si el que se somete a las pruebas miente o no.

Esta aragonesa realizó una entrevista a LOC en la que se abrió en canal. Viviendo a medio camino entre Zaragoza y Madrid ha descubierto un negocio de lo más lucrativo. Con una herramienta que domina a la perfección y una formación que la acredita para poder usarla, a pesar de su edad, que no ha querido desvelar, sigue en activo.

Antes de la pandemia Conchita cobraba 450 euros por sesión. Consciente de la grave crisis que desde entonces afecta a muchas familias, decidió bajar un poco los precios. Mientras otros los suben ella los baja porque tal y como ha dicho siempre disfruta de su trabajo y no lo hace por dinero. Por si quedaba alguna duda, en dicha entrevista dijo: “Yo esto no lo hago por dinero. Podría estar jubilada desde hace años, pero soy feliz sacando a la gente de dudas. Recibo todos los días mensajes de agradecimiento”.

Conchita proviene de una familia que se dedica a las gasolineras y los hoteles. Ella misma fue directora de hotel en los 90 para después realizar un master y montar su propia empresa petrolera. Descubrió el polígrafo su gran pasión y no dudó en apostar por ello. Se formó con una buena inversión de dinero, llevando incluso a profesores de Estados Unidos para poder enseñarle a usar el polígrafo correctamente. Esta mujer es toda una eminencia en lo suyo tal y como demuestra en el programa y en su consulta privada.