Esto cuenta Richard Pena, la voz en off de ‘First Dates’, del programa de Cuatro

Hablar de ‘First Dates’ es hablar del programa más exitoso de Cuatro. El formato presentado por Carlos Sobera se ha convertido en un elemento indispensable para la cadena. Pero, ¿quién es el alma del espacio? Es cierto que Sobera juega un papel fundamental, aunque no podemos olvidar que sin Richard Pena nada sería igual. Es el actor que da vida a la voz en off que enriquece a los capítulos. Recientemente ha publicado un vídeo en sus redes sociales destapando todos sus secretos.

Richard es un profesional de primera categoría y tiene a sus espaldas una dilatada carrera televisiva. Ha trabajado como presentador de formatos de gran éxito, aunque su gran pasión es la interpretación. Él mismo ha reconocido que una de las mejores cosas que le han pasado a nivel laboral ha sido colaborar con ‘First Dates’. No se lo pensó ni un segundo, aunque no todo es oro lo que reluce. Ha confesado que mucha gente le para por la calle y le obliga a decir alguna de sus míticas frases.

Richard Pena desvela sus secretos

El actor nació en Barcelona y enseguida se dio cuenta de que tenía un gran talento artístico. Estudio periodismo y no tardó en demostrar que era un profesional brillante. Ahora triunfa en First Dates, quizá sea su proyecto más exitoso, el que le ha dado más popularidad. Estaba acostumbrado a lidiar con la fama, pero ahora está mucho más expuesto. Ha publicado un vídeo en su canal de TikTok y ha desvelado sus secretos más sorprendentes.

Richard reconoce que “es súper incómodo” cuando va por la calle y le piden que repita algunas de las frases que dice en el programa de Carlos Sobera. “Yo me hago pequeño porque en el fondo tengo mi punto de vergüenza”, asegura. Esta publicación ha está causando una gran sensación. Hasta ahora nadie había hablado tan claro del programa. También es verdad que lo ha hecho con mucho cariño, todo lo que ha contado es positivo.

El actor ha alcanzado una gran popularidad

Richard ha puesto de manifiesto una realidad desconocida: el precio de la fama. Asegura que le paran por la calle para hacerse fotos con él, pero eso no es lo más sorprendente. También le piden que grabe audios para ciertas personas, algo que le sigue llamando la atención. Recuerda que hace un trabajo en First Dates, pero eso no quiere decir que esté obligado a actuar fuera del programa.

“Yo lo que digo en el programa no se me ocurre al momento, primero lo escribo, pienso chascarrillos y luego lo locuto”, dice justificándose. Esa es la razón por la que le da tanto pudor improvisar una grabación con alguno de sus fans. Independientemente de lo anterior, es muy amable con todos los que le paran porque entiende que debe ser generoso con su público. “No me considero tonto, a pesar de ser rubio, pero no soy tan inteligente como para que todo lo que digo en televisión se me ocurra al momento”, añade.

El vínculo entre Richard y ‘Gran Hermano’

Richard Pena ha triunfado al lado de Carlos Sobera, pero hace unos años ya era un rostro conocido. Fue colaborador de los debates de ‘Gran Hermano’ 16. Es decir, si vinculación con Mediaset viene de lejos. En todos los programas ha brillado con fuerza, a pesar de que ahora tenga mayor repercusión. En redes sociales también tiene mucho poder, sobre todo en TikTok.