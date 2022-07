A esto asciende las penas y multas por provocar un incendio en España

Los incendios forestales arrasan con miles de kilómetros verano tras verano, es una de las épocas de más incidencia y hay penas y multas vinculadas si estos han sido provocados. Un incendio forestal puede ocurrir, de manera voluntaria y deliberada, por los incendiarios, que tienen especial interés en que una zona se queme o los que no respetan las normativas para la prevención de incendios en zonas especialmente vulnerable. Te contamos las penas y multas vinculadas a provocar un incendio.

Las multas y penas establecidas por provocar un incendio

Si una persona origina un fuego, queriendo o no hacerlo, puede verse obligado a pagar una multa o cumplir una pena en prisión. Todo dependerá de la intención, los daños y se ha habido personas o víctimas en el incendio. El Código penal contempla varias franjas de penas y multas según los sucesos.

La pena más grave es para los incendios que han provocado un peligro para la vida de las personas, siendo la pena de 10 a 20 años de cárcel y multas 12 a 24 meses con un coste de 10 a 400 euros al día. A esta la siguen otras sanciones, que van disminuyendo según la gravedad de incendio ocurrido.

Para incendios donde no ha habido peligro directo para la vida de las personas se establecen penas de 1 a 5 años de prisión y multas que pueden llegar a las 12 o 18 meses. También hay otros escenarios que pueden sumar años de condena, como aprovechar las condiciones meteorológicas o provocar un incendio cerca de una zona con población, pues estos tienen más posibilidades de crear daños en personas o pueblos o de extenderse con mayor facilidad.

Los incendios forestales siguen en España

La ola de incendios forestales no ha dado un descanso a España y en las últimas semanas, se han arrasado decenas de miles de hectáreas en varias zonas. Es por ese motivo que las autoridades instan la necesidad de no cometer negligencias en zonas de peligro, por ejemplo, encendiendo una cosechadora en horas donde no se puede o dejando residuos en el bosque con potencial peligro de provocar un incendio. También, se deben respetar las normativas establecidas por cada comunidad y ayuntamiento sobre el uso de fuego y barbacoas en zonas rurales, pues estas conductas pueden provocar incendios a pequeña y gran escala.

Zonas como Castilla y León, Galicia o la Comunidad Valenciana se han visto especialmente afectadas por los incendios forestales este verano. Muchos de ellos se han podido extinguir o controlar, pero algunos de ellos podrían considerarse negligencias graves. El pasado martes, la Guardia Civil detuvo al presunto autor del incendio forestal de Sabinares de Arlanza, en Burgos. Este fuego fue originado el domingo por una cosechadora mientras se realizaban actividades agrícolas dentro de la franja horaria prohibida establecida por la Junta de Castilla y León como prevención de estos incendios.

Este es uno de los varios incidentes y detenciones que se han dado en España por incendios forestales en las últimas semanas. Los dirigentes y responsables han insistido en la necesidad de previsión y cumplimento de las normas para proteger zonas vulnerables y no exponerse a penas y multas por provocar incendios.