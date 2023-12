Este es el cariñoso mensaje que ha mandado Fernando Alonso a su ex Raquel del Rosario

Después de una década de silencio musical, Raquel del Rosario ha decidido publicar su primer sencillo en solitario y a todo el mundo le ha sorprendido el apoyo de Fernando Alonso. El famoso piloto no ha dudado en compartir el trabajo de su ex en las redes sociales para intentar que ganase publicidad. El Sueño de Morfeo fue una alegría profesional para Raquel, pero hace unos años tuvo que tomar la decisión de desaparecer de la banda para emprender una nueva aventura. Ya está todo preparado y su intención es regresar a los escenarios por todo lo alto.

Fernando Alonso ha mandado un mensaje muy cariñoso a la artista. Su nueva canción se llama ‘La voz olvidada’ y ha recibido una buena acogida por parte del público. Como vemos, tanto el piloto como la intérprete disfrutan de muy buena reputación en sus respectivas profesiones. Es evidente que entre ellos hay muchas cosas en común, a pesar de que ambos se han dado cuenta de que no están hechos el uno para el otro. Por ese motivo disfrutan de una bonita amistad y siguen en contacto continuo.

El mensaje más sorprendente y deseado

Los seguidores de Raquel del Rosario estaban deseando que hubiera un acercamiento entre la cantante y Fernando Alonso, de ahí que las palabras que le ha dedicado el piloto hayan dado la vuelta al país. «Temazo, Rake. Será un éxito, te lo mereces», le ha escrito al descubrir que había lanzado una canción titulada ‘La voz olvidada’. Por diferentes motivos, la artista ha estado retirada del mundo del espectáculo durante una larga temporada y considera que ha llegado el momento de devolverle al público todo el cariño que ha recibido.

Raquel no ha tardado en responder a su ex y le ha dicho: «Gracias de corazón, Fer». El piloto siempre ha sido muy reservado con su esfera privada e intenta no llamar la atención de la prensa porque no quiere convertirse en noticia por asuntos relacionados con su vida sentimental. Su objetivo es que los médicos únicamente se hagan eco de sus méritos laborales, pero es evidente que es un rostro muy conocido y dejar de hablar de él en ciertas situaciones es prácticamente imposible.

Raquel del Rosario y Fernando Alonso se conocieron en noviembre de 2005, cuando el piloto se encontraba en Madrid recibiendo un homenaje tras haber ganado su primer título como Campeón del Mundo de Fórmula 1. En aquel entonces, la artista, quien tenía muchas ganas del conocer al ovetense, actuaba en el tributo al piloto.

Una preciosa historia de amor

La artista tenía el objetivo de actuar en el tributo que red le rindieron al piloto y fuentes cercanas aseguran que desde el primer momento todo el mundo notó que disfrutaban de un vínculo especial. Encajaron a la perfección y quedaron en volver a verse. Esa cita fue el principio de una gran historia de amor.

El comunicado más temido

Después de estar cinco años juntos, Raquel y Fernando publicaron un comunicado anunciando el final de su noviazgo: «Hemos decidido poner fin a nuestra relación como pareja. Es una decisión muy meditada y tomada de mutuo acuerdo. Nos separamos como matrimonio, pero nunca como amigos, ya que queda entre nosotros una muy buena relación de cariño y admiración mutua. Siempre velaremos por la felicidad del otro».