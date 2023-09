Esta experta en viajes cuenta cuáles son los pantalones perfectos para llevar en un vuelo

Una experta en viajes ha revelado cuáles son los pantalones perfectos para llevar en un vuelo de larga distancia. A la hora de viajar la comodidad es clave, aunque nos encante recorrer el mundo, el tema de la vestimenta es fundamental. Por un lado, debemos tener en cuenta los cambios de temperatura y por el otro, las largas horas con la misma ropa. Después de más de una mala experiencia, esta mujer ha dado con la clave del éxito, si viajas mucho en avión, este es el pantalón que no puede faltar.

Los pantalones perfectos para llevar en un vuelo son estos según esta experta en viajes

Los pantalones que llevamos en un vuelo son los que según esta experta en viajes no pueden faltarte de ningún modo. Vas a poder conseguir un tipo de prenda de esas que se adaptan a un ritual que año tras año o quizás más a menudo, dependiendo de la frecuencia de tus viajes sea más necesario.

Esta influencer de los viajes ha dejado muy claro qué los vaqueros no son buenos aliados de la comodidad. A pesar de que los llevamos en nuestro día a día, para pasar largas horas en un avión no son nada recomendables. Por lo que tendremos que optar por otros pantalones, una elección que podría pasarnos factura.

Para volar hasta Nueva Zelanda, encerrarse en un avión más de 10 horas, esta mujer cometió el error de ponerse unos leggins. Sí, parecen cómodos porque son elásticos, pero prácticamente tiene que salir del avión en camilla, ante un material que se le pega al cuerpo y le generó algunas rojeces y molestias. Parecen cómodos, pero no lo son, sino todo lo contrario.

Finalmente, ha optado por unos pantalones cómodos y fluidos que son de lo más apetecibles. Una buena inversión para los viajes largos que parecen un pijama, pero no lo son, de esta manera puede moverse libremente e incluso hacer frente a algo que puede suceder, aunque no es lo habitual, que no enciendan el aire acondicionado.

Cuenta como se convirtió sus pantalones largos en unos cortos, ayudando a superar el calor, hasta que, al encender el aire, volvieron a su posición habitual. Una manera de que la ropa se adapte a las necesidades que podemos tener y nos ayude en un viaje largo que puede acabar siendo un placer si nos movemos con la ropa adecuada.