Esta es la cantidad millonaria que cobraba Coto Matamoros en Crónicas Marcianas

Coto Matamoros y su hermano Kiko Matamoros son más que conocidos en la televisión española. Llevan años siendo personajes públicos y su enemistad es más que conocida por los que han seguido sus pasos en la pequeña pantalla. Por su trabajo en televisión, han conseguido sumar grandes cantidades de dinero y Coto no tuvo problemas en contarlo todo en’The Wild Project’.

‘The Wild Project’ es uno de los programas de podcast más escuchados en España y lleva años arrasando por sus entrevistas y curiosos invitados. Coto Matamoros, que llevaba años alejado de la televisión, optó por ofrecer una entrevista a este conocido podcast y en él quiso contar más detalles sobre su paso por la televisión y su vida personal.

Lo que cobraba Coto Matamoros en Crónicas Marcianas

Comentó que fue en su etapa de ‘Crónicas Marcianas’ donde llegó a ganar más dinero, concretamente 16.000 euros por programa cada vez que acudía a este espacio en la televisión. Este programa se hizo más que famosos desde su estreno y toda una generación aún recuerda el curioso humor del formato.

Muchos de los personajes públicos conocidos hoy han pasado por esos platós y las cantidades que llegaban a sumar eran más que generosas. Coto Matamoros no tenía reparo en contar la cantidad que había sumado y cómo fueron sus inicios en Crónicas Marcianas.

«Sardá me fichó a los 10 minutos de verme. En un corte publicitario me dijo que si quería trabajar para él. A partir de ahí empezó todo» así explicaba como empezó su paso por este sonado programa, que cuando llegó Coto Matamoros ya llevaba un par de años en funcionamiento.

Este sumaba 16.000 euros por cada día que aparecía y no era el que más cobraba en el reparto, cifras que a día de hoy, parecen desorbitadas en televisión. Además, también habló sobre el ambiente del lugar y la organización del programa desde dentro.

Según Coto Matamoros aseguró que eran muchos los rostros que pasaron por Crónicas Marciana y Jordi no dudó en preguntarle cómo eran las relaciones entre los profesionales del programa. Coto aseguraba que él no se llevaba especialmente con el equipo y no tenía especial relación con sus compañeros de plató. Sí que aseguró tener más contacto con varias personas, entre ellas Jorge Salvador, pero parece que su prioridad en el momento no fue crear amistades o relaciones fuera de la pantalla.

Fueron cuatro años los que Coto Matamoros colaboró con el conocido formato en televisión y llegó a embolsarse grandes cantidades de dinero por su trabajo en pantalla, además, él aseguraba que había que sumar lo que se ganaba de programas puntuales o especiales a los que eran invitados.

Ahora, se mantiene alejado de los mundos de la televisión donde su hermano, Kiko Matamoros, es todo un usual. Además, no duda en arremeter contra algunos de los personajes más conocidos de la pequeña pantalla actual. En la misma entrevista, no dudó en hablar sobre Sálvame, los participantes del programa y también, sobre su vida personal y su sonada relación con las drogas.