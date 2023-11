España ya se prepara para recibir un chorro polar. Cambio drástico del tiempo en cuestión de días

España se prepara para recibir un terrible chorro polar que provocará un drástico cambio del tiempo en cuestión de días. Si has guardado el abrigo en el armario en este veranillo de San Martín un poco atípico, será mejor que te prepares para lo que está por llegar. Se acerca un cambio que puede suponer la llegada de unas temperaturas no solo propias de la época del año en la que estamos, sino que incluso estarían por debajo. Los expertos no tienen ninguna duda de lo que llega.

Cambio drástico del tiempo

Un chorro polar está llegando a nuestro país y lo está haciendo de tal forma que parecerá que nos acostemos en verano y nos despertemos de repente en lo peor del invierno. Lo que llega a nuestro país puede acabar siendo especialmente peligroso. Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que tocará esperar en unos días.

Desde Meteored nos explican con pelos y señales todo lo que hemos vivido: “La dorsal anticiclónica ha irrumpido con fuerza, aunque las lluvias todavía persisten en el extremo septentrional. Durante las últimas semanas hemos tenido un buen repertorio de fenómenos meteorológicos, varios de ellos extremos, y todo parece indicar que en la segunda quincena del mes la estabilidad no se va a imponer de forma aplastante.”

Lo que está por llegar nos hará decirle adiós a la estabilidad y al calor, según estos expertos: «De acuerdo con nuestro modelo de referencia, a partir del lunes parece probable que el chorro polar presentará importantes ondulaciones, configurándose una situación de bloqueo en omega en el Atlántico Norte, con las altas presiones ascendiendo hacia latitudes más altas, mientras que los descuelgues de aire frío se deslizarían por los flancos de la dorsal anticiclónica».

Tocará esperar unos días para ver qué es lo que nos espera, aunque todo parece indicar que: «Habrá que ver por donde ascienden las altas presiones, pero el escenario más probable a día de hoy muestra que se abrirá el pasillo al viento del norte o noreste, por lo que el aire polar o ártico tendrán vía libre para llegar a la península, con un descenso notable o extraordinario de las temperaturas tras el calor de esta semana».