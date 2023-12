Aida Domènech, popularmente conocida como Dulceida, ha sido invitada al programa que presenta a Pedro Ruiz en TVE. La influencer ha desvelado cual es el precio que paga por ser uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Se ha sincerado en ‘Nada del otro mundo’ y ha compartido lo que le pasó con una admiradora mientras estaba despidiéndose de un ser querido. Vivió un momento muy incómodo en un velatorio que ha querido compartir con el gran público para que sus fans tomen consciencia de que ella es una persona como otra cualquiera, a pesar de que su profesión sea pública.

Dulceida ha aprovechado para reflexionar sobre la importancia de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Asume que muchas ocasiones ha llegado a discutir con su mujer, la también influencer Alba Paul, por whatsApp, a pesar de estar en la misma casa. Pedro Ruiz se ha quedado muy sorprendido al escuchar estas declaraciones y se ha interesado por conocer lo que vivió mientras estaba en el velatorio de su tío.

Dulceida desvela su episodio más sorprendente

La modelo reconoce que se siente muy agradecida porque sabe que cuenta con el apoyo del público. Evidentemente tiene detractores como todos los famosos, pero insiste en que es una gran afortunada porque hay mucha gente que se preocupa por ella. Sin embargo, vivió un momento muy desagradable hace años que todavía no consiguió olvidar. «Yo estaba allí despidiendo a mi tío y estaba con mi tía, bastante mal, abrazándonos. Y me viene una chica con el móvil preparado a pedirme una foto. Yo me quedé en shock, no le contesté».

El presentador de ‘Nada del otro mundo’ se ha quedado sin palabras tras escuchar estas declaraciones y ha animado a su invitada a aprender de este suceso. Dulceida ha dejado claro que ya no depende de Instagram para generar ingresos, aunque siempre intenta ser amable con sus seguidores. «Aparte de mi trabajo, tengo mi empresa, donde tenemos una agencia de representación y publicidad. También los premios Ídolo, que se entregarán el 14 de marzo en Madrid. Ya lo estamos preparando todo y eso me emociona».

Dulceida se sincera sobre su trabajo como influencer

Dulceida entiende que haya gente que quiera hacerse fotos con ella, pero considera que sus admiradores deberían tener en cuenta las circunstancias antes de pedirle un recuerdo. No obstante, recalca que su contenido es muy blanco y comprende que le guste a un público tan diverso. «Somos muchos los creadores, y me incluyo, que aportan cosas muy bonitas a las redes. A veces recibo mensajes de chicas que me dicen que han tenido un día malísimo y con solo ver mi contenido le he sacado una sonrisa. Esto también puede pasarle a la gente que mira la televisión porque al final hacemos entretenimiento».

Pedro Ruiz se queda mudo con la Dulceida

Pedro Ruiz no entiende que Dulceida utilice tanto las nuevas tecnologías y ella se ha justificado diciendo que ahí está todo su trabajo. «Es muy difícil distinguir porque en el móvil tengo toda mi vida personal, pero también toda mi vida profesional. Cuando empecé trabajaba con el ordenador y el teléfono era solo para lo personal, pero ahora lo hago todo con el móvil: las fotos, los mails, las reuniones». El presentador ha terminado comprendiendo este argumento