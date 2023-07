La drástica decisión de Rodri Fuertes sobre el estado de salud de su madre

Adara Molinero ha conseguido que Rodri Fuertes, uno de sus exnovios más polémicos, regrese al foco mediático, a pesar de que él no se siente cómodo dando ciertas explicaciones. Trabaja como influencer, pero no quiere estar expuesto porque hay situaciones realmente delicadas. Varios medios coinciden en algo. Su relación con Adara ha estado cargada de “muchas idas y venidas”, por eso había tantas dudas encima de la mesa. Rodri intentó mantenerse al margen, pero finalmente dio un golpe en la mesa y contó la verdad.

El modelo aseguró que ya no estaba con Adara, algo que chocó bastante porque ella había hecho unas declaraciones contradictorias en ‘Supervivientes’. Insinuó que todavía había algo entre ellos. “Le he querido mucho. Nos hemos amado muchísimo. Le quiero y le querré siempre porque es una persona increíble y me ha dado mucho”, dijo en la famosa isla. Después de estas palabras, Rodri decidió contar la verdad y aclarar que entre él y Molinero solo quedaba una bonita amistad.

La decisión de Rodri Fuertes

¿Por qué ha sido tan tajante? Rodri no tiene tiempo de involucrarse en ciertas polémicas porque ha decidido invertir todas sus energías en un fin mucho más necesario. Rosa Puch, su madre, padece cáncer. La primera vez que se lo diagnosticaron fue en 2021 y logró vencer a la enfermedad. Ahora hará lo mismo, pero para la familia ha sido un golpe inesperado. Rodri Fuertes ha publicado una tierna imagen junto a ella para dejar claro que no le dejará sola.

No suele hablar del tema porque considera que es un asunto privado, pero antes de que superara el primer cáncer rompió su silencio en las redes sociales. “Me preguntáis muchísimo por mi madre, que qué tal está, que si sé algo. Primero de todo, le encanta todo lo que le ponéis, mensajes súper bonitos, se emociona. Ella está tranquila. Tiene días de bajón como todo el mundo y si ella en algún momento quiere contar lo que le pasa, algo que desgraciadamente le pasa a muchísima gente, es una enfermedad maldita, pues lo contará. De momento no hay novedades. Gracias a toda la gente que ha preguntado”.

Última hora sobre la enfermedad

Rodri Fuertes ha sido muy prudente con este tema, pero cuando su madre recayó en su enfermedad publicó una foto para demostrar que estaba a su lado. “No es la mejor foto del mundo, pero es un momento muy feliz, entonces seguramente sea una de las mejores fotos. Estoy orgulloso de ella, de lo guerrera, luchadora y fuerte que es, pudo la primera vez y podrá esta segunda”. La imagen había sido tomada justo después de terminar el primer tratamiento. Ahora debe volver a luchar y Rodri sabe que saldrá victoriosa.

Rodri está centrado en su familia

El ex de Adara Molinero está apoyando a toda su familia porque sabe que es un momento duro para todos, especialmente para su madre. Por eso ha decidido olvidarse de todas las polémicas. Según ha contado, a Rosa le han encontrado “dos bultos en cada pecho” que tenían “una masa muy grande” y podían ser malos. La última revisión confirmó las sospechas y el influencer advirtió: “Nos toca volver a luchar otra vez contra el maldito cáncer. Eso sí, volveremos a ganar”.