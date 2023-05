Adara Molinero: la íntima confesión que deja a sus compañeros en shock

Adara Molinero se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2023. No solamente está dando todo de sí misma para superar cada prueba sino que, además, siempre está tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza. Tanto es así que ha hecho una íntima confesión que no ha dejado indiferente a nadie.

Todo comenzó cuando Jonan Wiergo, compañero y amigo de Adara Molinero en Supervivientes 2023, quiso saber algún que otro detalle íntimo de la ganadora de Gran Hermano VIP 7. Los dos estaban en la playa tomando el sol cuando el influencer, de un instante a otro, preguntó a su compañera si utilizaba juguetes sexuales.

Adara no tardó en responder, de manera rotunda: “No, yo soy muy clásica. ¿Qué juguete? Sientes a la persona”. Alma Bollo se sumó a la opinión de su compañera, dejando claro que era algo que no le llamaba para nada la atención. Es entonces cuando Jonan Wiergo no pudo evitar lanzar esta exclamación: “¡Qué aburrimiento, por Dios! ¡Parecéis dos abuelas!”.

Alma, Adara y Jonan tienen una conversación sobre sus gustos sexuales y se sinceran 🔥#Supervivientes2023

https://t.co/5QUuU9LXYI — Supervivientes (@Supervivientes) May 22, 2023

Lejos de que todo quede ahí, Jonan Wiergo no dudó en aprovechar la oportunidad para animar tanto a Adara Molinero como a Alma Bollo a que lo probaran: “Es muy importante el momento de descubrirte a ti misma, de saber lo que te gusta”. Cerca de ellos se encontraba Artùr Dainese, que no tardó en unirse a la conversación.

De esta manera, el concursante confesó que él prefería “hacer tríos” que estar solo. Algo que llamó poderosamente la atención a Adara Molinero, que se mostró interesada por saber más detalles íntimos de Artùr. Éste confesó que, en un momento de su vida, hacía tríos con dos chicas pero, desde hace un tiempo, está mucho más “tranquilo”, como él mismo aseguró.

Acto seguido, la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP 7 confesó que ella jamás había hecho un trío, ni con tíos ni con tías. Además, se sinceró al respecto: “Yo soy tradicional, a mí un trío me da miedo”. Palabras por las que Artùr Dainese terminó llamando a su compañera nada más y nada menos que “Santa Adara”. Una conversación que, desde luego, no pasó desapercibida para la audiencia del reality.