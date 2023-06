El dramático llanto de una mujer a la que unos okupas destrozaron su casa: «¡No hay derecho!»

Un dramático video en el que una mujer llora desconsoladamente por su casa se está haciendo viral en redes sociales donde cuenta ya con miles de visualizaciones. Las imágenes, grabadas por la dueña del inmueble, muestran como unos okupas dejaron su casa de Santullano (Asturias) al abandonarla. Basura, destrozos, colchones por el jardín, techos quemados y puertas rotas fueron algunos de los estropicios con los que se topó la desconsolada señora.

La mujer, que va grabando el video para enviárselo a otra persona, va relatando todos los destrozos que se encuentra mientras llora desesperada: «Esto es horrible Rocío, me han destrozado la casa. Mira como lo tengo todo. Míralo. Mira como tengo todo, mira. Por favor, esto no hay derecho. Han dejado la casa llena de mierda. Mira, me han quemado la casa Rocío».

Una multitud de usuarios en las redes sociales se han hecho eco de esta injusticia tildando el suceso de «insoportable». «¿Cuándo va a acabar esto? ¿que más tiene que pasar?» ha preguntado un internauta. Asimismo otro ha señalado que «esto sólo acabará cuando a los políticos de izquierdas les ocupen sus casas por la cara» hasta entonces, ha dicho, «la plebe que se joda ante un problema que dicen que es un bulo de extrema derecha».

💥El llanto de una mujer a la que unos okupas destrozaron su casa en Santullano (Asturias)👉🏻¿Cuándo va a acabar esto? ¿qué más tiene que pasar? ¡ESTO YA ES INSOPORTABLE! #STOPokupas pic.twitter.com/ZuIBRzUymE — Jali #STOPokupas (@jaliroller) June 23, 2023

Esto solo acabará cuando a los políticos de izquierdas les okupen sus casas por la cara, cuando al Wuarroming le dejen de pagar el alquiler y se nieguen a abandonar la vivienda.

Mientras tanto, la plebe que se joda ante un problema que dicen que es un bulo de extrema derecha. — 𝐊𝐚𝐟𝐤𝐢𝐚𝐧𝐨 (@Kafkian0) June 23, 2023

El problema de la ocupación ilegal se extiende por todo nuestro país. En este sentido este medio publicaba el pasado 17 de junio otro caso ocurrido en Jerez de la Frontera (Cádiz). Allí una pareja de belgas vieron como les ocuparon ilegalmente una casa que adquirieron en 2017 para pasar las vacaciones. Dado que durante meses tenían el inmueble vacío, optaron por alquilarlo. Una decisión que, cinco años más tarde, aún les pesa, toda vez que el inquilino que la adquirió decidió dejar de pagar hace tres años… y aún sigue ahí.

Uno de los belgas, llamado Herve, relató a OKDIARIO que no puede permitirse tener un okupa en casa. Además, explicó que debido al estrés que le está generando la situación le ha sido diagnosticado un cáncer y ha tenido que ser sometido a una operación de corazón por un problema cardíaco que ha sufrido. Así, desde el año 2020, momento en el que finalizaba el contrato de alquiler, este okupa reside ahí sin pagar, y sin que Herve y su familia puedan hacer absolutamente nada.