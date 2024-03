Drake promete a un fan en pleno concierto pagarle la hipoteca de 160.000 dólares de su madre fallecida

El cantante Drake se ha ofrecido este sábado durante uno de sus conciertos en Kansas City a pagar la hipoteca de 160.000 dólares de la madre fallecida de uno de sus fans. Durante el show, uno de los seguidores del canadiense logró captar su atención y le entregó una carta en la que le pedía que «pagara la hipoteca de su madre».

«¿Tu madre falleció? Está bien. Y tu tienes… Oh, este es el dinero pendiente», dijo al micrófono en el escenario. «Esto es mucho dinero aquí. Pero ¿Sabes qué? Voy a pagar la casa de tu madre por ti», dijo Drake delante de la multitud que, inmediatamente, comenzó a vitorearle.

Aunque esta no es la primera vez que el artista hace un acto similar, ya que el mes pasado, en un espectáculo en Buffalo, el artista le dio a un fan 25.000 dólares por tener un cartel que decía que había vencido el cáncer en etapa cuatro justo a tiempo para el concierto.

A su vez, dio 100.000 dólares a otro fan que acababa de terminar la quimioterapia en su proceso de recuperación del cáncer. Y, en septiembre, Drake incluso le dio a un fan 50.000 dólares porque se gastó todos sus ahorros en dos entradas para un concierto e ir con su pareja, sólo para que al poco de comprar las entradas acabaran la relación y tener que ir solo al espectáculo, por lo que Drake decidió compensarle.

«¿Entonces ella no vendrá contigo esta noche?, ¿ella no vendrá contigo esta noche al show de Drake?, ¿qué carajo le pasa?, ¿y tú aquí, helado, con la cadena de oro y las gafas de sol puestas? Sí… ¿sabes qué?», agregó el rapero. «Ella realmente se va a fastidiar, porque te voy a dar 50.000 dólares. ¡Esta noche es tu noche!», le aseguró el artista.

