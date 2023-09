Dos ladrones posan para las redes sociales mientras roban en un supermercado de California

Un hecho surrealista ha ocurrido en un supermercado de Oakland, California, donde dos ladrones se han grabado posando para las redes sociales mientras roban varios productos de los estantes. La grabación muestra como los delincuentes, un hombre y una mujer de color, arramplan con todo tipo de artículos y los meten en dos bolsos.

Este video ha tenido una gran repercusión en redes sociales donde acumula más de 350 mil visualizaciones y miles de reacciones de distintos internautas. «BLM dirán algunos y no faltará quien me diga racista, pero voy a preguntar con toda responsabilidad ¿por qué será que casi siempre que vemos estas imágenes los protagonistas son afroamericanos?», ha preguntado una usuaria en referencia al movimiento Black Lives Matter. «Esto no es más que el resultado de la decadencia social de un país que no ha procurado buena educación y salud mental a sus ciudadanos. En franca decadencia EEUU», ha escrito otra persona.

BLM dirán algunos y no faltará quien me diga racista, pero voy a preguntar con toda responsabilidad, por qué será que casi siempre que vemos estas imágenes los protagonistas son afroamericanos? — Diane🇨🇺🇺🇸 (@Dianelysbt) September 5, 2023

Esto no es más que el resultado de la decadencia social de un país que no ha procurado buena educación y salud mental a sus ciudadanos. En franca decadencia EEUU. — gatopardo (@andresin1383) September 5, 2023

Ahora bien, este no es el único robo que ha sido difundido en redes sociales en las últimas horas. Un video donde se ve a dos jóvenes de color robando impunemente en una perfumería de Corte Madera, California, ha llegado a las 14 mil visualizaciones y de nuevo una multitud de usuarios han comentado indignados esta situación. En esta grabación los delincuentes cogen todo tipo de productos de belleza y los meten en una bolsa ante la mirada de varios clientes que no hacen nada para impedirlo. «Increíblemente asqueroso e inaceptable. Un país en total decadencia gracias a unos políticos que lo que les interesa es que todo el mundo sea ladrón para que nadie les pueda reclamar nada por sus grandes desfalcos. Qué vergüenza», ha opinado indignado un usuario.

Increíblemente asqueroso e inaceptable. Un país en total decadencia gracias a unos políticos que lo que les interesa es que todo el mundo sea ladrón para que nadie les pueda reclamar nada por sus grandes desfalcos. Que vergüenza!!! — manuelr19562809 (@manuelr19562801) September 6, 2023

A este respecto cabe decir que existe una nueva ley en revisión en el estado de California que pretende prohibir a los empleados de un comercios hacer frente a los ladrones. Esta nueva norma es obra del senador demócrata David Cortese y fue aprobada en el Senado por 29 votos a favor frente a 8 en contra. Su objetivo es garantizar la seguridad de los empleados.