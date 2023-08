El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado el estado de emergencia por la llegada del huracán Hilary, que podría empezar a dejarse notar ya este domingo. El objetivo es reforzar los recursos ante las graves inundaciones que se prevén para los próximos días.

El huracán Hilary, de categoría 1 y con vientos de hasta 85 kilómetros por hora, podría dejar inundaciones «catastróficas» y fuertes lluvias, por lo que el gobernador de California se ha puesto en contacto con funcionarios federales, incluida la Casa Blanca, para hacer un seguimiento del temporal.

«California tiene miles de personas en terreno trabajando mano a mano con personal federal y local para apoyar a las comunidades en el con recursos, equipos y experiencia. Estamos movilizando a todo el gobierno mientras nos preparamos y respondemos a esta tormenta sin precedentes», ha declarado Newsom al respecto.

Las autoridades han estimado que Hilary se moverá desde el estado mexicano de Baja California hacia el sur de California el domingo por la tarde, si bien los efectos del huracán podrán sentirse mucho antes.

El condado de San Diego, próximo a la frontera mexicana, también ha proclamado el estado de emergencia para anticiparse a los efectos del huracán, que mantiene en alerta desde las poblaciones de Punta Abreojos hasta Cabo San Quintín.

#HurricaneHilary is forecast to deliver substantial rainfall and @Cal_OES wants to remind Californians in flash-flood-prone areas of the dangers presented by mudslides and debris flows.

Tips to stay safe during mudslides and debris flows: https://t.co/SaxA8GOncb pic.twitter.com/Vjbb0DwyTC

— California Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) August 18, 2023