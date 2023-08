Mario Picazo lo tiene claro y avisa de que el calor extremo tomará terreno a principios de semana

Mario Picazo lo tiene muy claro, los mapas del tiempo no dejan ninguna duda, el calor extremo tomará terreno a principios de semana. Las cifras están muy claras y no dejan lugar a dudas, nos enfrentamos a un cambio de tiempo que pone los pelos de punta y que ha hecho que uno de los meteorólogos más famosos de nuestro país esté muy pendiente del tiempo en España. Esto es lo que nos espera en los próximos días según los expertos del tiempo y no es nada bueno.

Avisa Mario Picazo del calor extremo que tomará terreno a principios de semana

Las altas temperaturas de estos días muestran una anomalía que nos está golpeando con fuerza. El verano parece que no se marcha sino más bien todo lo contrario, nos acompañará durante estos días y lo hará de tal forma que puede llegar a ser especialmente preocupante tal y como ha manifestado Mario Picazo en su canal del tiempo.

Todo está cambiando y lo hace de tal forma que tendremos que prepararnos para seguir sumergidos en lo peor del verano en estos días en los que deberíamos estar despidiéndolo. Las cifras no dejan lugar a dudas y Mario Picazo tiene muy claro que estos días que están por llegar son realmente preocupantes.

Tal como dice en sus canales del tiempo: “El domingo ya llegarán a los 40°C en el Valle del Guadalquivir, aunque tampoco se quedarán lejos de esos valores en el Valle del Ebro y en la región de Murcia. También van a superar los 35°C en 32 capitales de provincia mientras que por la noche las mínimas en muchos casos se situarán entre los 25°C y los 30°C.”

Las mínimas son un elemento que preocupa especialmente a los expertos, estamos ante unas cifras que son realmente preocupantes. Las noches son tropicales con unos valores que hacen casi imposible el descanso nocturno. Las temperaturas por encima de los 25º no son propias de estas alturas del año.

Picazo lo tiene muy claro: “Cielos despejados y aire más cálido entrando desde el norte de África se van a combinar a partir del domingo para que vayamos notando un calor cada vez más intenso. Sobre todo, los primeros días de la semana que viene.” Tocará prepararnos para esta nueva ola de calor que está empezando a dejar máximas que pueden ser históricas para este mes de agosto de récord.