La DGT te está buscando: si este es tu coche no te metas en la M30. Las consecuencias serán terribles

Las nuevas medidas aplicadas por la DGT hacen que no todos los coches puedan circular por la M30, dependiendo del modelo de coche, no te metas o te expones a unas consecuencias terribles. Es importante saber qué tipo de coches pueden o no pueden circular por las carreteras que van directamente hasta la capital de España. Madrid está luchando contra la contaminación ambiental de la mano de una serie de medidas que pueden ayudar a eliminar emisiones, pero te perjudican si tienes uno de estos coches.

Las consecuencias de la DGT serán terribles si este es tu coche y entras en la M30

La lucha contra la contaminación ambiental es cada vez más terrible, ante una situación que en la capital de España se vive desde varias perspectivas. Estamos ante unos días en los que algunos coches ya habrán dejado de poder circular por Madrid, a no ser que se hayan adaptado a los nuevos tiempos.

Los coches sin etiqueta ambiental no podrán circular por la M30. La DGT, además de estar pendiente de lo que pasa a las carreteras de todo el país corre el riesgo de tener que enfrentarse a una situación que afecta a muchos madrileños. Aquellos que no han podido o querido cambiarse de coche y conducen un coche sin etiqueta ambiental.

Las estadísticas nos dicen que el 14% de los coches no tienen etiqueta ambiental, con lo que se exponen a una multa. Son coches de gasolina que se matricularon hace más de 22 años o diésel con 16 años de antigüedad. No importan los kilómetros que se hayan hecho con ellos o si están todavía circulando dadas sus buenas condiciones, son los que provocan la contaminación que debe ser erradicada de Madrid.

El objetivo final es que sea una zona de bajas emisiones que pueda acabar cambiando todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Por este motivo, la M30 pasa a ser una zona que va directa a esas bajas emisiones, por lo que un coche sin etiqueta no puede circular por ella, extendiendo una prohibición que Madrid ya ha aplicado.

La DGT es la encargada de etiquetar los coches que sí pueden circular siguiendo una clasificación: etiqueta puede ser B (amarilla), C (verde), ECO (azul y verde) y CERO (azul). Si no estás en ella, no vas a poder entrar en esta vía principal de acceso a la capital.