El detalle de tu coche en el que nunca te has fijado y tiene que ver con las ventanillas

Seguro que alguna vez te ha tocado subirte en la parte trasera del coche y al abrir la ventanillas has visto que estas no acababan de bajar. Esto pasa en todo tipo de modelos y muchos podrían pensar que se trata de una medida de seguridad del coche. Hoy venimos a resolver el misterio, para que conozcas el curioso motivo por el que las ventanillas traseras del coche no acaban de bajar.

¿Por qué no bajan del todo las ventanillas traseras del coche?

Esto es muy común en coches pequeños y medianos y es que se trata de un problema de espacio, por ello, la ventanilla se queda elevada un trozo y no acaba de bajar. Se podría llegar a pensar que es una medida que los fabricantes incorporan para aumentar la seguridad de este espacio en el coche, pero esta no se puede bajar como las delanteras por falta de espacio.

La disposición del vehículo juega en contra de las ventanillas del coche y hace que las ventanas no tengan espacio suficiente para hacer todo el recorrido, coincidiendo con la rueda trasera al bajar el cristal. En las puertas delanteras esto no pasa, pues los otros elementos del coche no llegan a coincidir, pero en el caso de las traseras se tendría que modificar el diseño del coche para que pudiese bajar.

Si te fijas, en la gran mayoría de coches pequeños o medianos, las puertas traseras ya hacen una especie de arco para adaptarse a la forma del coche y no entorpecer a las ruedas. Por ello, la ventanilla se acaba quedando a medio camino y hay un trozo del cristal que no se acaba de esconder al bajarla.

Esto no es tan común en los coches más grandes, pues cuentan con más espacio y separación entre las puertas traseras y la estructura de la rueda. En el mercado cada vez hay más modelos de coches y la tendencia del sector automovilístico busca crear coches prácticos y espaciosos, por lo que puede ser que sea un problema cada vez menos común en el futuro.

Al tener más espacio, las ruedas traseras están más lejos del eje de las ventanillas y, por tanto, se pueden mover como las delanteras. Un cambio que muchos agradecen, así pueden disfrutar de la brisa y las vistas sin ninguna barrera durante el camino.

¿Cuándo debemos revisar su estado?

Ahora ya sabes que no se trata de un error del coche, sino de una solución de los fabricantes para evitar problemas con el espacio en el coche. Aún con ello, si ves que algunas de ellas empieza a fallar o baja menos que antes, es importante revisarlo, para asegurarnos de que no haya un fallo en el sistema. Esto es especialmente relevante si tienes algún viaje largo en mente, para evitar que alguna ventanilla se quede abierta o atascada por un fallo del sistema.

También, es interesante revisarlo antes del invierno, pues las heladas, la lluvia y la nieve se convierten en el orden del día y contar con unas ventanillas que funcionen correctamente en el coche se vuelve imperativo para que el agua no nos juegue una mala pasada.