Es más que probable que al mirar las ruedas de un vehículo te hayas fijado en alguna ocasión de que tienen como unos pelitos de goma repartidos por toda la superficie. ¿Sabes para qué sirven los pelitos de las ruedas y qué importancia tienen para estar ahí? Sigue leyendo y te contamos los detalles sobre esta curiosidad.

Es importante destacar que la presencia de estos pelillos siempre ha estado rodeada de misterio, tanto que hay muchos falsos mitos buscando explicación, como que son para determinar la edad del neumático o que hay que quitarlos… ¡imagina comprarte unos neumáticos y tener que estar quitando cada pelillo!. Esos dos mitos son totalmente falsos.

¿Cómo se forman los pelitos de las ruedas?

Estos pelitos de las ruedas se forman tras la formación de los neumáticos, que al estar nuevo se coloca en un molde para recibir presión y calor, lo que hace que la goma se expanda y aparezcan esos pelitos. Tienen una gran importancia ya que se forman con el aire que hay antes de que se forme el caucho, y de no formarse se crearían burbujas en el interior del neumático y éste sería defectuoso.

La maquinaria en la que se introduce el neumático para su presión cuenta con pequeños orificios por lo que se evacúa el aire, y el caucho líquido que se escapa por esos orificios es lo que forma esos pelitos tan característicos. Lo cierto es que no sirven para nada, ni se ponen a propósito, pero sí que son imprescindibles ya que son una señal de que el neumático se ha formado correctamente.

La cuestión ahora es, ¿se deberían quitar esos pelitos?. Depende de si quieres llevarlos o no. Lo habitual es quitar los que están en la banda de rodadura y dejar los demás, pero lo cierto es que no molestan ni van a incidir de manera positiva o negativa en la conducción. Puedes quitarlos o dejarlos según te apetezca, no hay más.

Si los quieres quitar, quizás sea una buena actividad para liberar estrés, ya que sin duda te llevará tiempo hacerlo. Eso sí, ten en cuenta que no puedes quitarlos con tijeras ni con elementos punzantes ya que podrías dañar los neumáticos. Cuando los vayas a comprar puedes fijarte en si tienen pelitos, es un buen truco para saber si son nuevos realmente, ya que no es muy habitual que los quiten para venderlos.