Desvelan unas imágenes que negarían la separación de Amaia Salamanca

Los amantes de la crónica social se quedaron sin palabras cuando salió a la luz la supuesta separación de Amaia Salamanca y Rosauro Varo, uno de los matrimonios más estables e icónicos de nuestro país. La protagonista de ‘Sin tetas no hay paraíso’ prefiere no hacer declaraciones al respecto porque siempre ha sido prudente y no quiere romper su regla de oro. Sin embargo, sus fans están en pie de guerra y han investigado hasta descubrir qué hay de cierto en los rumores. Gracias a esto sabemos que existen unas fotografías que desmienten la ruptura de la pareja.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Rosauro Varo exige estar lejos de la prensa del corazón y ese es el motivo por el que no se ha esforzado en desmentir su presunta ruptura. Lo cierto es que no es la primera vez que esta teoría está encima de la mesa. Los rumores de crisis han sonado con fuerza en otras ocasiones, pero ahora una publicación garantiza que la relación ha terminado para siempre. Sin embargo, lo último que ha pasado ha dado un giro de 180 grados a la polémica noticia.

Las imágenes que salvan a Amaia Salamanca

Amaia Salamanca ganó mucha popularidad tras haber interpretado a la protagonista de ‘Sin tetas no hay paraíso’. Ha trabajado con empresas importantes y ha representado a marcas muy conocidas, por eso no quiere que su vida privada interceda en su faceta como personaje público. Ha optado por hacer caso omiso a determinadas informaciones, así que han sido sus fans los que le han rescatado en el último momento. Han recordado que la agencia Europa Press tomó unas fotografías de la pareja después de los Premios Grammy.

La actriz y el vicepresidente de Movistar+ disfrutaron al máximo de Sevilla tras asistir a la gala de los Grammy. Esto demuestra que no hay ningún problema entre ellos y que todo ha sido una confusión que se ha acentuado por el silencio de ambos. Nadie entiende que no den un paso adelante para aclarar la verdad, pero hay que tener en cuenta que ninguno está dispuesto a hablar de cuestiones íntimas.

La discreción de Amaia le juega una mala pasada

Amaia y Rosauro tienen 3 hijos en común: Olivia, Nacho y Mateo. Llevan juntos desde 2010 y siempre han sido muy discretos, de hecho es bastante complicado verles juntos. Intentan separar sus vidas públicas para no estar obligados a contestar a ciertas preguntas, como por ejemplo a todo lo que hace referencia a su historia de amor. Solo hicieron una excepción en la boda de Willy Bárcenas, cuando decidieron dar un paso adelante para negar que estuviesen atravesando una crisis. Desde ese momento han guardado silencio y tienen intención de mantener la misma postura.

La actriz ha tenido un gesto importante

Haciendo honor a la prudencia que siempre le ha caracterizado, Amaia Salamanca tuvo un gesto muy significativo en una de sus últimas apariciones públicas. Por aquel entonces la revista ‘Lecturas’ no había publicado la ruptura definitiva, pero otros medios jugaban con la posibilidad de que la actriz no estuviera bien con Rosauro. Por ese motivo un grupo de periodistas se interesó por conocer su estado de ánimo y ella hizo un gesto con la cabeza y esbozó una sonrisa para confirmar que todo estaba en orden.