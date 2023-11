Las desgarradoras palabras de Brad Pitt tras los insultos de su hijo Pax

Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016 e intentaron que la ruptura se desarrollase en términos amistosos, pero han conseguido todo lo contrario. Los problemas que han tenido han terminado salpicando a sus hijos y en las últimas horas se está hablando mucho del gesto que tuvo Pax con el actor en el pasado. El joven utilizó sus redes sociales, que no estaban abiertas al público, para mandar un mensaje contra el actor en el Día del Padre. Aseguró que era «una persona terrible y despreciable» y que sus hermanos pequeños «tiemblan de miedo cuando está presente».

Pax cometió una imprudencia. No tuvo en cuenta la repercusión de sus palabras y nunca pensó que alguien las pudiera filtrar. Esta nueva polémica ha aumentado todavía más la tensión que hay entre el exmatrimonio. En un primer momento Brad se enfrentó a Angelina Jolie e intentó luchar por la custodia de los pequeños que tienen en común, aunque la actriz no se dio por vencida e insistió hasta que la Justicia le dio la razón. Siete años después siguen intentando llegar a un entendimiento y ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer.

Las tristes palabras de Brad Pitt

Brad Pitt siempre ha intentado no hablar de los hijos que tiene con Angelina Jolie para no tener problemas con la artista. Sin embargo, el mensaje que se ha filtrado de su hijo Pax le ha obligado a conceder unas desgarradoras declaraciones. Según cuenta, lo que más le preocupa es que el gesto de Pax ha empeorado la situación. «La publicación de Instagram es triste y frustrante porque no mejora las cosas», comenta en ‘Daily Mail’.

Un testigo se ha puesto en contacto con el citado medio y ha garantizado que Brad jamás traicionará a su familia, por eso no explicará que hay detrás de las palabras que le ha dedicado Pax. «Pitt nunca hablará negativamente de ninguno de sus hijos porque quiere ser un ejemplo perfecto de alienación parental». Mientras tanto, angelina sigue insistiendo en que el intérprete no ha tenido un buen comportamiento en el pasado, por eso ahora estaría pagando las consecuencias.

El entorno e Brad Pitt rompe el silencio

Los amigos y familiares del actor insiste en que Pax ha sido muy injusto. «El equipo de Brad cree que Angelina ha estado jugando a estos juegos durante años, pero no quieren verse envueltos en una batalla con ella. Han pasado años y años en los que ella ha contado y vuelto a contar las mismas cosas venenosas sobre él y la realidad es que ha alejado a los niños, y la realidad es que eso molesta a Brad», comentan al respecto. Esta fuente hace responsable a Angelina Jolie de todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos.

Los problemas familiares de Pitt

Brad Pitt y Angelina Jolie tienen seis hijos en común. Los tres primeros son adoptados y el actor ha dejado de tener contacto con ellos. Es decir, no se habla con: Maddox, de 22 años, Pax, de 19, y Zahara, de 18. Sin embargo, sí está pendiente del desarrollo de los tres menores. Shiloh, que tiene 18 años, y los gemelos Knox y Vivienn. Brad ha conseguido compartir la custodia de estos últimos y se ha descendido de los mayores.