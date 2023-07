El cambio más impactante de Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt

Todo el mundo sabe su nombre: Shiloh Jolie Pitt. Antes de nacer ya era la niña más famosa de Hollywood, pero sus padres han logrado mantenerla al margen del foco. La prensa americana funciona de forma diferente. Los personajes y los periodistas tienen otro tipo de relación, así que Shiloh ha posado en algún evento y gracias a esta valentía podemos analizar su gran cambio. Los expertos en moda destacan que tiene un estilo muy arriesgado. Poco a poco ha ido marcando su personalidad.

La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt se ha convertido en el centro de atención siempre que ha posado para los fotógrafos, quienes están deseando que se exponga. ¿Lo último? Una esteticista muy importante ha hablado en una revista estadounidense sobre el estilo de Shiloh. Ha destacado su personalidad arrolladora. Se ha atrevido, entre otras cosas, a raparse el pelo al cero. “No a todo el mundo le queda bien”, recalca esta fuente.

El gran cambio de Shiloh

No hay evento que se precie que no cuente con la presencia de Shiloh Jolie Pitt, pero sus apariciones son escasas y exclusivas. Poco a poco va acostumbrándose a la presión mediática y cada vez se siente más cómoda, aunque debe tener mucho cuidado. Tiene millones de ojos puestos sobre ella. Sus padres están pendientes de todo y mantienen una estrecha amistad con los periodistas más destacados. Pero no pueden controlar lo que se dice en las redes, de ahí que la joven sea tan prudente.

Su estilo ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos meses. Tiene tanta personalidad que le gusta aparecer cada vez con el estilo que le hace sentirse a gusto, independientemente del qué dirán o de lo que sea más apropiado. Por ejemplo, después de estar un tiempo lejos del foco, fue a la premier de ‘Eternals’ con un vestido negro y un recogido muy favorecedor. Nadie esperaba verla así. No deja de experimentar y eso es muy positivo.

El gran apoyo de la joven

Shiloh cuenta con un apoyo fundamental para enfrentarse a los comentarios menos cariñosos. Mantiene una relación estupenda con su hermana Zahara, aunque esta última ahora está muy ocupada. Brad Pitt ha contado que está centrada en sus estudios universitarios. “Es una época emocionante y hermosa para que encuentre su propio camino y busque sus intereses. Estoy tan orgulloso. ¿A dónde se va el tiempo, no? Crecen tan rápido. Me trae una lágrima al ojo”, dice el actor.

Shiloh adora el mundo de la moda

La moda es arte y Shiloh es una artista. Juega como nadie con su vestuario, con su peinado y con su maquillaje, siempre plano y sin llamar la atención. Tiene unas facciones muy parecidas a las de Agelina Jolie, se parecen mucho. Tienen la misma belleza. Es una joven estrella que dará mucho de qué hablar, a pesar de que no se atreve a dar el paso definitivo. De momento habrá que conformarnos con verla posar en algún evento. Es muy prudente y responsable.