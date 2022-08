Brad Pitt tiene una lista negra: estos son los actores con los que no quiere trabajar

Brad Pitt parece disfrutar de su último éxito en la gran pantalla tras el reciente estreno de Bullet Train, pero no solo por eso hemos visto saltar su nombre a los titulares. Su compañero de reparto, Aaron Taylor-Johnson no ha dudado en comentar algún que otro detalle sobre este conocidísimo actor, entre ellos, la existencia de una lista con los actores con los que volvería a trabajar y los que no. Pero ¿Quién se incluye en la lista negra de Brad Pitt?

Brad Pitt y su lista negra de actores

«Él solo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato. Trabajas con muchos actores y después de un tiempo empiezas a tomar notas: ‘Definitivamente no volveré a trabajar con esta persona nunca más» Señalaba Taylor-Johnson para la revista Variety. Sin dudarlo afirmaba que Brad Pitt tenía esa lista, tanto para los actores con los que sí que volvería a trabajar, como con los que no.

Después de toda una vida en la gran pantalla, es normal que los actores acumulen buenas y malas experiencias en Hollywood, no con todos los compañeros de escena se consigue crear una conexión e incluso puede haber varios conflictos. Por ello, Brad Pitt tiene una lista negra reservada para los actores con los que no quiere trabajar.

Esta declaración ya hizo saltar las alarmas de los medios, buscando saber qué actores se podrían encontrar en cada lista. No obstante, el compañero de escenas de Brad en Bullet Train, no se animó a dar nombres claros. Esto ha dado mucho que hablar e incluso se ha especulado algunos nombres para ambas listas.

Los fans han apuntado otros actores

Sus seguidores señalaban algunos nombres para la lista negra basándose en las colaboraciones del actor durante sus años de rodaje. Incluso se ha señalado a Tom Cruise o Harrison Ford, pues ha colaborado con ellos en el pasado, pero ha llovido mucho desde entonces y aún siendo actores con gran renombre no han vuelvo a coincidir. No obstante, nada se puede confirmar, pues Brad Pitt siempre ha desmentido que se llevase mal con Harrison Ford, cuando salieron rumores en el pasado. Y aunque pudo haber tensión entre Tom Cruise y Brad en Entrevista con el vampiro, nunca se ha confirmado nada. Todo queda en especulaciones que nadie ha querido confirmar.

Lo que sí que se sabe es que hay actores con los que Brad Pitt ha colaborado más de una vez, tal vez estos, formen parte de la lista ‘buena’. Ha repetido varias veces con intérpretes como Sandra Bullock, George Clooney o Michael Fassbender, actores más que conocidos con los que parece encajar frente la pantalla.

Como en todo, la química es importante en el trabajo, más teniendo en cuenta que tienen que compartir muchas escenas, es por ello que las tensiones entre actores pueden complicar un rodaje. Quedará esperar a ver si se confirma algún que otro nombre de la lista negra, que, por el momento, sigue siendo una gran incógnita para los fans.