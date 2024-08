Al descubierto la crisis económica de Terelu Campos: caprichos y gastos descontrolados

Terelu Campos se ha convertido en noticia tras confirmarse su verdadera situación económica. Su hija, la colaboradora e influencer Alejandra Rubio, ha desvelado a golpe de exclusiva que está esperando un hijo con Carlo Costanzia, pero ¿por qué ha dado la noticia? La joven nunca había comercializado con su vida y este anuncio ha generado gran expectación. Terelu Campos reconoció que Alejandra había hablado de su embarazo porque se ha quedado sin su trabajo. Recordemos que ejercía de tertuliana en ‘Así es la vida’ y este programa ha desaparecido de la parrilla de Telecinco.

Las últimas noticias no han sido del todo positivas para Terelu. Según ha revelado Gema López en el programa ‘Espejo Público’, la hermana de Carmen Borrego estaría atravesando una complicada situación económica. La periodista ha desvelado que Terelu ha acumulado deudas considerables, entre ellas, una supuesta estafa de 50.000 euros.

Estos problemas financieros coinciden con los rumores de que la colaboradora ha solicitado un adelanto de su salario, un hecho que subraya la gravedad de su situación. El primero en hablar del presunto problema económico de Terelu fue Kiko Hernández, quien confirmó que el conflicto era más serio de lo que las Campos querían dar a entender.

Los caprichos de Terelu Campos

A pesar de estos problemas, Terelu continúa viviendo a su manera, sin renunciar a ciertos lujos. Gema López señaló que Terelu reside en una lujosa vivienda de alquiler, un gasto considerable que se suma a sus otros caprichos. Uno de ellos es contar con un servicio doméstico permanente. «Terelu es una persona que siempre ha necesitado servicio doméstico», comentó la presentadora, enfatizando el miedo de la presentadora a vivir sola debido a sus preocupaciones por la seguridad.

Otro de los lujos que se ha mencionado es la contratación de un chófer privado. Terelu no se priva de nada, incluyendo tener a alguien que la lleve a donde necesite y le realice las compras de primera necesidad. Este tipo de gastos, sumados a su alto alquiler, explican cómo la comunicadora ha llegado a su actual situación financiera.

El mundo de la televisión puede ser inestable y volátil. Muchos personajes públicos han pasado de la riqueza a la ruina en cuestión de años. Terelu, con una carrera televisiva de años y siendo parte de una de las familias más conocidas del país, parece no ser una excepción a esta regla. Sin embargo, la colaboradora ha querido aclarar que su hoja de ruta está muy estudiada. A pesar de que ha tenido que prescindir de ciertas cosas, fuentes cercanas aseguran que sabe bien lo que hace.

Terelu Campos ha roto su silencio

Terelu Camos ha desmentido algunas de las acusaciones más graves. Según ella, la supuesta estafa de 50.000 euros no es más que un rumor difundido por Kiko Hernández y recogido por Gema López. La colaboradora asegura que rara vez ha manejado tal cantidad de dinero y que, si bien alguien le debe una suma de dinero, no supera los 10.000 euros. «Hay alguien que me debe una cantidad de dinero, que no sobrepasa por mucho los diez mil euros», afirmó.

La hija de María Teresa Campos ha reconocido que, aunque no está arruinada, su situación económica es ajustada. Vendió su casa y gran parte de esos ingresos se destinaron al cuidado de su madre, especialmente durante los últimos años de su vida.

En una ocasión Terelu dejó el programa ‘Sálvame’ con escasos recursos, lo que la llevó a realizar «malabarismos» para sobrevivir. «Me fui de ‘Sálvame’ con una mano delante y otra detrás por lo que hago malabarismos para sobrevivir», confesó en su última entrevista. Hay que recordar que en la última etapa del programa ejercía de presentadora, así que su suelo era más elevado.

Terelu Campos quiere proteger a Alejandra Rubio

Como todo el mundo sabe, la relación de Terelu y su hija es fantástica. La futura abuela ha declarado que Alejandra es una mujer independiente que siempre ha gestionado su propio dinero. La influencer nunca le ha pedido ayuda financiera, ni siquiera para cubrir su alquiler. En contra de lo que muchos piensan, Rubio siempre ha sabido salir adelante sin el respaldo económico de sus padres, a pesar de que su progenitor es un empresario bastante solvente.

Terelu Campos no está dispuesta a seguir en silencio mientras sus enemigos aprovechan el momento para atacar a Alejandra. Cabe recordar que la madrileña ha trabajado en diferentes programas de televisión y ha conseguido formar su propio patrimonio, por eso su madre insiste en que es una persona completamente independiente en términos económicos.

En los últimos tiempos se ha dicho que la joven ha llegado a cobrar 100.000 euros por hablar de su embarazo en la revista ‘¡Hola!’. También hay que recordar que Carlo Constancia ha intervenido en varias ocasiones en ‘¡De Viernes!’, programa que paga muy bien a sus invitados. ¿Habrá usado la pareja este dinero para ayudar a Terelu?