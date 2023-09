Varias madres de Almendralejo denuncian que se han difundido imágenes de hijas suyas menores desnudas creadas por inteligencia artificial. Miriam Al Adib es una de ellas: su hija tiene 14 años y este domingo, al llegar a casa, su hija le confiesa que «está preocupada» porque hay una foto suya, creada con inteligencia artificial, donde aparece desnuda y está circulando por internet. «Cuando vi la foto pensaba que era ella, y lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar: ¡qué has hecho! Y porque la conozco, pero si no, es hiperrealista», ha explicado Miriam, ginecóloga y divulgadora, quien rápidamente hizo pública esta denuncia en sus redes sociales. «Ellas no tienen culpa de nada».

La Policía Nacional ha identificado ya a varios menores por su supuesta implicación en una presunta utilización de imágenes de chicas también menores desnudas creadas por inteligencia artificial, tras las denuncias formuladas por las familias de las víctimas en Almendralejo.

Fotos de menores desnudas creadas por inteligencia artificial

Un caso que no había hecho más que estallar porque esa misma situación la viven, desde el pasado mes de julio, más de una veintena de familias de Almendralejo y pueblos vecinos. Según han contado las madres, detrás de esta «barbaridad» estaría un grupo de jóvenes que, a través de diferentes apps del móvil, realizan montajes con fotos de niñas, las desnudan, y posteriormente las «viralizan» entre grupos de amigos.

«Son delitos. Se denuncian y tienen consecuencias. Y esa mayoría silenciosa que cogen la fotito y la comparte, que se den cuenta de que esto no tiene ninguna gracia», ha recalcado Míriam.

Son muchas las familias que ya han puesto el caso en manos de la policía, como Fátima Gómez. Con tan solo 12 años, a su hija también le han enviado una foto donde desnuda. «Creemos que los principales sospechosos son de un centro escolar de Almendralejo. De ahí lo han ido divulgando entre el grupito de WhatsApp, amigos en común y han ido haciendo más fotomontajes», ha contado esta madre que, además, ha denunciado extorsiones a la menor.

Fotomontaje con inteligencia artificial

«Un chico se pone en contacto con ella pidiéndole dinero a través de las redes sociales. Mi hija se niega y, acto seguido, le manda la foto del fotomontaje», ha expuesto. Su preocupación ahora es que estas fotos circulen en páginas de pornografía infantil. «Temo que haya salido la foto fuera de un círculo de adolescentes. Es lo que más me preocupa. Tenemos constancia de que al menos un niño, solo o con ayuda de un adulto, ha subido a una foto a alguna página de este tipo» ha añadido, asustada. «Aunque seas menor, esto es un delito», ha finalizado.

Una situación difícil de gestionar para estas familias que ven a sus hijas «sufrir» por todo lo ocurrido: «A mí me llega la foto y me hundo. La ves a ella llorando, y parece tan real que, incluso, la tuve que mirar dos veces», ha reconocido Ana Vargas.

Su niña tiene 14 años y, a pesar de vivir en una localidad cercana, también ha sido víctima de estos montajes donde aparece desnuda: «Nos han hecho daño a muchas familias. Es rabia, impotencia, intentas mantenerte arriba para que ella no te vea mal, pero es muy difícil». Y ha querido dejar claro que no se trata de un juego de niños: «Tanto delito tiene el que lo ha hecho como el que lo comparte. Que paren ya, que es muy doloroso», ha expuesto Ana, visiblemente emocionada.

Por su parte, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha querido expresar su solidaridad a las familias afectadas por estos «desnudos virales», así como una llamada de atención a los responsables: «Nuestra solidaridad a los padres afectados. Y a quienes lo han difundido, también a sus padres, que hablen con sus hijos, porque este tipo de cosas no son gratis». Y ha recordado que no se trata de una simple broma.

«Puede haberse iniciado como un simple gamberrismo, pero la trascendencia es mucho mayor. Hay que tener en cuenta que pueden incurrir en responsabilidad penal. No solo de quienes lo elaboran sino también, quienes lo difunden como algo inocente, pero que no lo es», ha señalado.

El edil ha confirmado que, hasta el momento, se han presentado seis denuncias en la comisaría de Almendralejo, pero «se esperan que sean más». La policía ya ha abierto una investigación.