La denuncia que le puede llegar a Clara Chía: no hay vuelta atrás

Los problemas de Clara Chía van en aumento. Gerard Piqué pensaba que cuando Shakira se mudase a Miami todo iba a cambiar, pero estaba realmente equivocado. La cantante sigue en pie de guerra, hasta tal punto que no consiente que sus hijos pasen tiempo con Clara. Los niños, Milan y Sasha, están tan confundidos que no saben qué papel exacto juega Chía en la vida de Piqué. Algunos medios aseguran que se niegan a llamarla “novia de papá”. Han preferido ponerle un apodo mucho menos cariñoso que ya ha trascendido a la luz pública.

Según fuentes cercanas, Milan y Sasha llaman a Clara Chía “la empleada de papá”. Recordemos que la joven trabajó en Kosmos, la empresa de Piqué, antes de iniciar una relación sentimental con él. Supuestamente Montserrat, madre del catalán, se dio cuenta de que había una química especial entre ellos y animó a su hijo a apostar por el amor. ¿El motivo? Los padre de Gerard Piqué nunca han tenido buena relación con Shakira, por eso estaban deseando que la cantante desapareciera de la familia. Eso sí, la venganza está siendo bastante contundente.

La venganza de Shakira

Shakira no se ha quedado de brazos cruzados. Ahora todo el mundo sabe que el trato con sus suegros fue muy complicado, a pesar de todos los intentos que hizo. Ha salido publicado que aprendió catalán y que les cantaba muchos temas exclusivamente para ellos, pero este esfuerzo nos sirvió de nada. Supuestamente los padres de Piqué nunca aceptaron que el deportista saliera con una mujer que le sacara tantos años. En eso se habría apoyado Clara para burlarse de la artista. Fuentes cercanas aseguran que le llama “vieja”, “bruja” y un sinfín de apelativos poco cariñosos.

La artista ha descubierto que las burlas se han extendido. No solo es Clara Chía la que intenta hacerle daño sacando a relucir su edad, también son las amigas de la catalana. Según fuentes solventes, Shakira está pensando en demandar a la novia de Piqué. El medio ‘La Razón’ asegura que “si las faltas de respeto no cesan” Shakira pondrá el problema en manos de sus abogados. Se han cruzado muchos límites y no quiere que sus hijos, que ya lo han pasado mal, sigan sufriendo por un asunto tan injusto.

Las dos caras de Clara Chía

Esta noticia está generando una gran revolución porque hasta ahora todo el mundo pensaba que Clara Chía mantenía un perfil bajo y discreto. Podría no ser así. Cabe la posibilidad de que los ataques que ha recibido por parte de Shaira estén justificados. Recordemos que la artista escribió una canción que ya suena a nivel mundial que no deja en buen lugar a la novia de Piqué. En un primer momento hubo gente que se posicionó al lado de Chía, pero ¿qué pasaría si ella hubiera empezado la guerra? La posible demanda que está a punto de recibir podría cambiarlo todo.

La nueva situación de Shakira y Piqué

Esta situación ha terminado afectando a Piqué, quien no quiere tener más problemas con Shakira. La separación ha sido tormentosa, pero por fin han llegado a un acuerdo. Por eso le habría pedido a su novia que intente ser paciente. Para él sus hijos son fundamental y sabe que para tener contacto con ellos debe estar en paz con la cantante.