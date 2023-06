Clara Chía tiene una relación secreta con el famoso entrenador de fútbol relacionado con Piqué

La relación entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué ha marcado la actualidad informativa en la prensa del corazón en los últimos meses, y no es para menos. El culebrón que rodeaba al ex del Fútbol Club Barcelona con una mujer doce años más joven que él tenía, por otro lado, que se acabaría mezclando, una historia paralela sobre infidelidades con Shakira que acabó en un divorcio que, a su vez, daría rienda suelta al amor de forma pública por parte de Clara y Gerard, que también han tenido que ver cómo salen a la luz historias paralelas, como la que relacionan a Chía con un ex entrenador de Piqué en su etapa como futbolista profesional.

Los paparazzis siguen continuamente a Shakira, pero lo hacen aún más con Gerard Piqué y Clara Chía Martí, quienes, sin embargo, han visto moderado su impacto mediático una vez pasado lo más duro, en forma de acuerdo de divorcio del ex futbolista con Shakira y las semanas previas a la mudanza de la colombiana a Miami, de plena disputa por la custodia de los hijos de ambos.

Ahora, lo que está de moda es relacionar a uno y a otro, a Piqué y a Clara Chía, con historias del pasado que puedan marcar de una manera u otra su relación, fortaleciéndola o poniéndola en jaque. Ya no son las canciones de Shakira las que atacan a ambos, si no el pasado.

Dentro de todos estos rumores, uno de los más llamativos es el que saca a la palestra la relación secreta que Clara Chía mantendría con un famoso entrenador de fútbol, cuyo vínculo se ha conocido recientemente y que no deja de ser una gran casualidad teniendo en cuenta los mundos, aparentemente diferentes, en los que vivían, y la relación que sí mantenía este técnico con Gerard Piqué.

No hablamos, por supuesto de una relación sentimental pasada ni presente, si no del vínculo de Clara Chía Martí, quien actualmente tiene 24 años –se dice que cumple el 19 de abril– con Pep Guardiola, ex entrenador de Gerard Piqué en el Fútbol Club Barcelona y actual técnico del Manchester City, campeón vigente de la Champions League y la Premier League. Las casualidades existen pero, ¿cómo es esto posible?

El vínculo entre Clara Chía y Pep Guardiola

Clara Chía ha residido junto a sus padres durante muchos años en la zona de San Gervasio, uno de los barrios de la zona alta de Barcelona, y acudió al colegio a uno de los lugares más prestigiosos de la Ciudad Condal, una escuela a la que también habrían ido los hijos de Pep Guardiola durante la estancia de este como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Esta escuela catalanista y de alto nivel académico se encuentra en la zona de Sarriá y es la unión entre los Guardiola y los Chía, con Clara y Pep como elementos mediáticos.

La curiosidad no debería llevar a más, pero la relación de Piqué con las mujeres vuelve a salir a primer plano en referencia a Guardiola, y es que el propio central confesó en su momento haber vivido momentos de tensión con Pep debido al inicio de su noviazgo con Shakira, ya que al técnico no le gustaba demasiado esa unión porque pudiera conllevar distracciones al que era uno de los mejores defensas del planeta fútbol en ese momento.