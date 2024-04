Las declaraciones más esperadas de Elena Tablada: sale a la luz todo lo que queríamos saber

2018 fue un año negro para Elena Tablada, pues tomó la decisión de separarse de Javier Ungría, actual concursante de ‘Supervivientes’. La diseñadora de joyas ha estado callada hasta la fecha, pero ha pensado que lo mejor es contar la verdad y se ha sentado en un conocido programa de Telecinco para dar unas declaraciones muy esperadas. La cruda realidad ha visto la luz. Elena ha desvelado el motivo por el que rompió con David Bisbal. Insiste en que durante un tiempo estuvo muy enamorada de él, de hecho considera que es el hombre de su vida, aunque la presión mediática no jugó a favor de este romance. También cree que hay gente que no actuó bien. Todo ello generó un caldo de cultivo que terminó con su historia con el cantante almeriense.

«Todo en mi vida ha venido acompañado de algo agridulce. Si yo fuese cazafortunas seguiría con David Bisbal. Fue un cuento de princesas pero también un cuento de demonios. Hubo mucha gente que se metió y que lastimó tanto la relación como la separación», ha declarado en el programa ‘¡De Viernes’!, un espacio presentado por Santi Acosta. Elena ha dado nuevos datos sobre su romance con Bisbal, un romance que dio mucho de qué hablar porque en aquel momento España quería que el artista le diera una segunda oportunidad a Chenoa.

«Nos conocimos en ‘Lo Nuestro’, en 2005. No era la presidenta de su club de fans como se dijo. Un amigo nos puso en común y más tarde empezamos a escribirnos mails. Fueron años bonitos, después se rompió el amor. Se metió mucha gente y hubo muchos condicionantes que fueron empeorando el proceso de separación. Desde el día que nació mi hija me he dedicado a ella, para mí es súper importante que tengamos nuestro triángulo Ella, David y yo, le moleste a quien le moleste».

Elena Tablada confirma su secreto a voces

A pesar de que ha tenido bastantes diferencias con David Bisbal, en la actualidad no les separa nada. «A día de hoy tengo muy buena relación con su hermana y con su madre, es la tía de mi hija, la abuela de mi hija. Mi hija tiene 14 años y se da cuenta de todo lo que pasa. Mi relación hoy con David ahora muy bien. Éramos muy niños, no supimos gestionar eso con madurez. Él no tenía la responsabilidad de darme el sitio ni el lugar, la única responsabilidad era mía y con el tiempo me lo recriminé». Insiste en que siempre ha sido un buen padre, aunque quizá demasiado protector.

David Bisbal le prohibió que publicase fotos de Ella, la hija que tienen en común. Sin embargo, Rosanna Zanetti, actual mujer del intérprete, sí compartió una foto de la menor en sus redes. «Después de todo lo que pasó quise detectar cuáles eran los factores que me estaban contaminando la vida y uno de ellos era la mala relación con Rosanna», ha declarado Tablada. Ha reconocido abiertamente que no tiene buena conexión con Rosanna, a pesar de que lo ha intentado.

«Le escribí un mensaje y le puse que a pesar de los contratiempos quería llevarme bien. Me molestó que Rosanna subiera una foto con su hija, no fue de mi agrado que yo no pueda subir fotos de mi hija y otras personas sí», comenta visiblemente molesta. De esta forma ha confirmado el secreto a voces: su rivalidad con Zanetti.

Sus últimas palabras sobre Bisbal

Elena Tablada es consciente de que su entrevista puede sentarle muy mal a David Bisbal, por ese motivo ha puesto mucho empeño en dejar claro que es un padre perfecto. Asume que en el pasado tuvieron ciertas discrepancias, pero afortunadamente han llegado a un acuerdo porque tienen una hija en común que no se merece guerras de ningún tipo. «Las relaciones son una montaña rusa, a esto me refiero cuando hay mucha exposición mediática, tienes conflicto, te calientas. David ha sido el gran amor de mi vida, no ha sido el único, mis dos grandes amores han sido los padres de mis hijas».

La diseñadora de joyas insiste en que su ex es mucho más que una estrella de la música. «Es muy casero, súper sano, se cuida mucho, vive para trabajar, tiene un foco muy bien puesto. Por eso es tan grande como artista y tiene ese éxito que se merece». Estas declaraciones marcan un antes y un después y zanjan la guerra que Tablada mantenía con Bisbal. El problema es que ahora hay otro conflicto encima de la mesa: su encontronazo con Rosanna.

Por otro lado, ha destapado su amistad con Chenoa. «Es una tipa increíble y me cae súper bien, no sé si tenemos algo en común pero cuando me la encuentro es cordial cariñosa y de ahí palante», ha declarado durante su última entrevista. «18 años después, como mujeres resilientes y seguras de sí mismas nos saludamos como si nos conociéramos. Nos hemos encontrado un montón de veces, nos reímos nos tomamos una copa, ya hay cosas más modernas de las que reírse».