Las declaraciones más espeluznantes sobre la hermana de Georgina: “Traficante”

Georgina Rodríguez no atraviesa su mejor momento. Junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos es feliz. Pero, en el ámbito familiar, vive otro tipo de situación. No hablamos de Ivana, la hermana más conocida de la modelo. Hablamos de Patricia, la hermana mayor de Georgina que ha alarmado a todos con unas duras declaraciones.

El mensaje de la hermana de Georgina que alarma a todos

Entre ellas no hay una buena relación. De hecho, ni existe. Así de claro lo dejó Patricia en una de sus últimas entrevistas, donde aseguraba que Georgina no quería saber nada de ella.

«No lo entiendo, no sé si es porque se avergüenzan de mí. Yo le pedí ayuda. La llamé por teléfono y le dije que no tenía para pagar los libros del colegio de mis hijos, que si ella podía llamar al colegio y encargarse. En ningún momento le he pedido dinero. No quiero dinero, para eso trabajo yo y me gano la vida como he hecho siempre. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda», explicaba.

Patricia sigue esperando la respuesta de Georgina Rodríguez, que vive una luna de miel en Abu Dabi junto a Cristiano Ronaldo alejada de cualquier rumor. Sin embargo, la novia del futbolista no puede huir siempre. Sino que se lo digan a Patricia, que sigue dejando titulares espeluznantes del infierno que está viviendo.

«Era traficante»

Patricia intenta buscar una respuesta al silencio de su hermana, Con Georgina ha vivido bonitos recuerdos, aunque lo que más destaca son los duros años por los que ambas tuvieron que atravesar cuando su padre fue a prisión.

«Me da mucho dolor verme así y comprobar que yo no significo nada para ella ni para la familia», apunta. Cuenta que su padre fue a prisión «porque era traficante, tenía sus clubes vivió en esa vida. «Todo lo bueno se acaba», concluye.