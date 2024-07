El dardo de Edmundo Arrocet a Alejandra Rubio que va a sentar muy mal a las Campos

El embarazo de Alejandra Rubio sigue acaparando titulares y generando controversia. El último en pronunciarse ha sido Edmundo Arrocet, conocido como ‘Bigote’, ex pareja de María Teresa Campos y enemigo del clan Campos. En una entrevista incendiaria concedida a una conocida revista, el cómico no ha escatimado en críticas hacia la Alejandra, generando una reacción en cadena que promete intensificar las tensiones familiares. La hija de Terelu Campos no está dispuesta a guardar silencio y considera que lo único que puede hacer es defenderse en su programa. Se niega a ganar dinero con esto, pero cuando le preguntan en Telecinco responde sin problemas.

Edmundo Arrocet ha utilizado diversos altavoces para decir lo que piensa de Alejandra, a quien llamaba cariñosamente Alejandrita. A pesar de afirmar que le tiene «muchísimo cariño», no ha dudado en sentenciar su estilo de vida: «Ha sucumbido a la vida fácil, espero que reaccione». Estas palabras, claramente dirigidas con un tono de desaprobación, han marcado el comienzo de una serie de declaraciones que no dejarán indiferente a nadie. El humorista cree que Rubio está comercializando con vida, comportamiento que, según él, no hubiera contado con la aprobación de María Teresa Campos.

Edmundo también ha criticado a Terelu Campos y Carmen Borrego, acusándolas de convertir la venta de sus vidas privadas en su principal medio de sustento. «Terelu y Carmen han hecho de vender su vida una forma de vida. No creo que aconsejen a Alejandra que deje de hacerlo», afirmó el humorista. Defiende que María Teresa Campos tenía otras aspiraciones para su nieta. Deseaba que siguiera una carrera universitaria y se mantuviera alejada del foco mediático.

Edmundo Arrocet ha hablado de Carlo Costanzia

Además de criticar a Alejandra, el ex novio de María Teresa Campos se refirió a la familia de Carlo Costanzia, destacando su reputación y la influencia positiva que podría tener en la joven. «La familia de Carlo es muy respetable y creo que relacionarse con esa familia le dará caché a Alejandra», comentó. Estas palabras no le han sentado bien a Rubio, quien le ha pedido que deje de hablar de la gente que no conoce.

En un giro inesperado, Edmundo Arrocet reveló su intención de tomar acciones legales contra las herederas de María Teresa Campos para recuperar el dinero que, según él, le prestó a la matriarca del clan. «Reclamaré judicialmente a sus herederas el dinero que le presté», afirmó. Este comentario ha generado todavía más controversia y preocupación entre los seguidores de la familia.

La reacción de Alejandra Rubio no se hizo esperar. Visiblemente molesta, ha dado la cara desde el plató del programa ‘Así es la vida’. Concretamente ha dich: «Yo no he sucumbido a la vida fácil. Yo estoy aquí trabajando todos los días y el que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él».

Alejandra no se detuvo ahí y acusó a Arrocet de seguir aprovechándose de su relación con María Teresa: «Él no pertenece a nuestra familia ni a nuestra vida, pero se sigue aprovechando de la relación con mi abuela porque le viene muy bien».

La hija de Terelu Campos ha rechazado los consejos de Arrocet y ha criticdo su actitud clasista: «De verdad, Edmundo, no necesito tus consejos y tampoco conoces a mi familia política, por lo que no tienes nada que opinar de ellos. Comparar a las familias, siendo un clasista, te hace mejor… Vas por mal camino».

Carmen Borrego se posiciona con Alejandra Rubio

Carmen Borrego también intervino en ‘Así es la vida’ para respaldar a su sobrina y lanzar un mensaje contundente a Arrocet. «Hay que recordar las palabras de la exclusiva de Edmundo: Si ella se calla, yo me callaré. No hemos hablado ni vamos a hablar. Ni siquiera nos interesa ni tampoco pertenece a nuestra familia. No es el viudo de mi madre ni era la pareja de mi madre cuando falleció. Deje de nombrar a mi madre que no se puede defender. Deje de difamarla».

Las declaraciones de Edmundo Arrocet han generado una fuerte respuesta por parte de Alejandra Rubio y Carmen Borrego, quienes han dejado claro que no permitirán que se utilice la memoria de María Teresa Campos para ganar atención mediática. La tensión entre Arrocet y el clan Campos parece estar lejos de resolverse y este último episodio promete ser solo el comienzo de una nueva serie de enfrentamientos públicos. La situación es compleja porque Alejandra Rubio está embarazada y necesita estar tranquila, pero ¿qué efecto tendrá todo esto en la influencer?