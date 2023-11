Cristina Pedroche sorprende con su cambio radical de look: está irreconocible

La última polémica que ha protagonizado Cristina Pedroche le ha situado en el centro de la noticia y cada vez son más los que le piden que dé explicaciones. La presentadora vivió un momento muy tenso con un grupo de paparazzi que le estaban haciendo fotos. Desde que se convirtió en madre primeriza, está teniendo mucho cuidado porque no quiere que su hija salga en ninguna portada. Por ese motivo intenta esquivar a la prensa y lo último que ha pasado no ha hecho más que alimentar la tensión.

«Me sigo poniendo muy nerviosa cuando salgo por la terminar por si hay periodistas. Y ahora que voy con la niña más», empieza diciendo a través de sus redes sociales. Después ha explicado que no se siente cómoda en ciertas situaciones y que para ella lo prioritario es proteger a su bebé. Un grupo de reporteros le ha pillado en el aeropuerto después de coger un avión ir a presentadora a estallado contra ellos. «Si ya de por sí son muchas horas y no me apetece que me saquen con esta cara, pues con mi hija menos. Me pongo histérica».

La polémica de su cambio de look

El problema anterior no es el único motivo por el que Cristina Pedroche está en boca de todos. Recientemente ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram mostrando su nuevo aspecto. Desde que apareció en la pequeña pantalla por primera vez, la presentadora ha lucido una larga melena oscura. Melena que ahora ha teñido de rubio, al menos eso es lo que ha mostrado su perfil de la citada red social. Cristina ha cambiado de look, aunque algunos expertos consideran que todo es una estrategia y que realmente no ha dado el paso definitivo.

Cabe la posibilidad de que Cristina Pedroche se haya puesto una peluca. «Tras analizar las imágenes que ella misma ha publicado en Instagram, observamos notables discrepancias en el cambio de imagen, lo cual nos lleva a cuestionar la autenticidad. Aspectos como la forma, longitud y color de la raíz del cabello no concuerdan con las características distintivas del cabello original de Cristina», explican los expertos de Carche Beauty en el diario ’20 Minutos’.

Cristina Pedroche regresa al centro de la polémica

¿Por qué Cristina quiere dar a entender que ha cambiado de look de forma radical? Esta estrategia no hace más que aumentar el interés sobre su personaje público, pero ella no termina de sentirse cómoda con la presión mediática. El encontronazo que ha tenido en el aeropuerto demuestra que no se acostumbra a la presencia de los paparazzi. Entonces, ¿por qué quiere llamar su atención? Es posible que esté haciendo una campaña de publicidad o algún otro proyecto. De ahí su nuevo look con carácter temporal.

Pedroche está disfrutando de una nueva etapa

Los profesionales de Carche Beauty Palace insisten en que Cristina Pedroche podría haberse puesto peluca. Cabe la posibilidad de que el cambio de look no se ha definitivo, simplemente puede estar probando diferentes opciones antes de dar con el estilo que busca.

«Un cambio en el estilo de cabello puede simbolizar una renovación personal. Muchas mujeres sienten que cambiar su apariencia exterior también influye positivamente en su estado de ánimo», comentan al respecto. Lo cierto es que la presentadora está atravesando una nueva etapa. Ahora es madre y ha cambiado de vida para centrarse en sus nuevas prioridades.