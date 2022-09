Cristina Pedroche no siempre ha estado con Dabiz Muñoz: las extravagantes parejas de la colaboradora

Cristina Pedroche lleva más de una década dando guerra en la pequeña pantalla y con su trabajo, se ha convertido en una de las presentadoras más conocidas en televisión. Ha demostrado que el humor es lo suyo y la hemos podido ver en formatos como Zapeando, El Hormiguero o presentando Las Campanadas, una cita a la que nunca falta. Ella, junto a su marido Dabiz Muñoz, se han convertido en un dúo inseparable, pero hoy venimos a hablarte de las parejas de Cristina Pedroche antes de conocer a este chef.

Dabiz Muñoz, el gran amor de la presentadora

Lo de Cristina Pedroche con Dabiz Muñoz fue un auténtico flechazo y aunque ella prefiera mantener su vida personal al margen de las cámaras, sí que ha demostrado el amor que siente por su actual marido. La relación avanzó deprisa y se casaron tras menos de un año juntos, cuando la presentadora tenía 26 años. Para muchos fue una decisión precipitada y su relación se hizo muy mediática, pero el tiempo ha demostrado el lazo que comparte la pareja.

Después de su compromiso, han demostrado que la pareja se mantiene fuerte y son un gran apoyo el uno para el otro. Solo tienen buenas palabras entre ellos y es que han sido pilares para su desarrollo personal y profesional. Siguen construyendo una vida juntos y priorizando la felicidad con los suyos en todo momento. Hace escasos días Dabiz Muñoz recibía por segundo año consecutivo el premio al mejor chef del mundo y la pareja lo celebraba unida y más feliz que nunca por el reconocimiento.

Las otras parejas de Cristina Pedroche

Aún con esta consolidada relación en la vida de Cristina Pedroche, para muchos resulta inevitable preguntarse qué otras parejas ha tenido la presentadora antes de conocer a Dabiz Muñoz. Ella siempre ha tenido una profesión muy mediática y aunque nunca le ha interesado ser noticia por su vida fuera de plató, sí que se conocen algunos nombres.

Dani Martínez es uno de los ex más conocidos de la presentadora. Estos eran compañeros de plató en el programa ‘Otra Movida’ y tuvieron una relación que duró casi dos años. Estos no se escondían, pero tampoco hacían alarde de su amor frente a las cámaras para intentar mantener la privacidad. Se habló de crisis en varias ocasiones y algunos medios afirman que podrían haber roto por tensiones laborales.

Antes de esta relación se la había relacionado con el entonces jugador del Rayo Vallecano Manucho y con Miguel Torres. No obstante, estas relaciones parecieron no cuajar y no duraron demasiado. En su historial también aparecen otros nombres como Juanra Bonet o Adrián Lasta, pero ninguna de estas relaciones se llegó a confirmar en los medios. Fue después de todos estos encuentros y rumores sobre las posibles parejas de Cristina Pedroche, que el chef Dabiz Muñoz llegó a su vida y eso lo cambió todo.