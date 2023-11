Una compañera de José Luis Gil habla del estado de salud del actor

La vida de José Luis Gil cambió para siempre en noviembre de 2021, cuando sufrió un ictus que le obligó a retirarse de la industria del espectáculo. Hasta la fecha era uno de los protagonistas de ‘La que se avecina’, la serie que catapultó su carrera y le abrió las puertas de un mundo nuevo. Siempre tuvo muy buena reputación en el teatro y el papel que interpretó en ‘Aquí no hay quien viva’ le acercó al público joven, pero su presencia en la ficción de Telecinco le dio una popularidad inigualable. Por eso Alberto y Laura Caballero, responsables del proyecto, lamentan tanto no poder contar con él.

José Luis Gil está esforzándose al máximo por cumplir con los consejos médicos. Afortunadamente cuenta con el apoyo de su familia. En concreto hay que destapar el papel que juega su hija Irene, quien nunca ha estado interesada en llamar la atención de la prensa. Sin embargo, se ha dado cuenta de que los fans del artista tienen muchas dudas y no le ha quedado más remedio que dar un paso adelante. Por ese motivo transmite información de forma puntual e intenta desmentir todos los rumores que no se ajustan a la verdad.

Una compañera de José Luis Gil rompe su silencio

José Luis Gil se ha ganado el respeto de sus compañeros de ‘La que se avecina’. Tanto es así que el director de la serie aseguró que no habría hecho nuevos capítulos si hubiera sabido que el actor no podía participar. Recordemos que interpreta a Enrique Pastor, un simpático concejal que se ha ganado el corazón de los espectadores. La última en pronunciarse al respecto ha sido Macarena Gómez. Tan sincera como de costumbre, ha reconocido que en un primer momento no era amiga de José Luis.

Macarena explica que el artista siempre se ha tomado muy en serio su trabajo, por eso empezó a fijarse en él cuando se apagaban las cámaras. Poco a poco entablaron una bonita amistad que actualmente está más viva que nunca. La actriz le ha dedicado unas bonitas palabras a su amigo durante una entrevista para el diario ‘El Debate’. «José Luis tiene dificultad para hablar, pero él entiende todo lo que está pasando. Me da mucha pena, es un ser extremadamente inteligente y culto».

El estado de salud de José Luis

Irene Gil ha tomado las riendas de la situación y está ayudando mucho a su padre. Él no se encuentra preparado para dar explicaciones, por ese motivo su hija utiliza tanto las redes sociales. «Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él respondiera a vuestros mensajes», comentó en una ocasión. Después aclaró que la situación estaba controlada, pero que el estado de salud del actor debía seguir mejorando.

‘La que se avecina’ se vuelva con el actor

Siempre que han tenido ocasión, los actores de ‘La que se avecina’ han enviado un bonito mensaje a José Luis Gil. Lo han hecho a través de las cámaras, pero también pasan tiempo con él y le visitan cuando se da la oportunidad. «Estamos asumiendo que la vida ya no volverá a ser la misma. Es un golpe tremendo que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos para afrontar esta situación que es muy dolorosa», explicó su hija Irene hace unos meses.

Mientras tanto, Macarena Gómez ha recalcado que en la serie le están esperando con los brazos abiertos y que el resto del elenco le echa mucho en falta.