Esto es lo que ganan los actores de ‘La que se avecina’

Los hermanos Caballero, Alberto y Laura, crearon ‘La que se avecina’ en 2007 y desde el primer momento tuvo un éxito rotundo. En total han grabado 178 capítulos, una cifra que duplica a los episodios que se emitieron en ‘Aquí no hay quien viva’. La ley de propiedad intelectual a beneficiado a los actores de este proyecto tan destacado. Ahora no solamente ganan dinero antes de grabar el episodio, también con las reposiciones del mismo. Antes de desvelar la cifra exacta debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. No todos los actores cobran lo mismo, hay rangos en función al peso que tengan dentro de la trama.

Fuentes cercanas aseguran que uno de los mejores pagados es José Luis Gil, el veterano artista que permanece al margen de los medios desde que sufrió un ictus. José Luis ha brillado encima de los escenarios, ha conocido el éxito gracias al teatro y todo esto le ha beneficiado dentro de ‘La que se avecina’. Tanto es así que los directores de la serie aseguran que se hubieran sabido antes los problemas de salud de Gil no habrían emitido más temporadas.

El sueldo de los actores de ‘La que se avecina’

Es importante dejar claro que no existen datos exactos. Los representantes de los protagonistas de ‘La que se avecina’ prefieren guardar silencio cuando le preguntan sobre cuestiones tan personales. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido filtrando mucha información. Por eso sabemos que los derechos de propiedad intelectual rondan entre los 20.000 y los 50.000 euros. Es el dinero que ganan José Luis Gil y sus compañeros gracias a las reposiciones de los capítulos de la famosa serie.

No podemos perder de vista el caché que recibe cada artista por participar en la ficción. Antes de grabar el episodio firman un contrato cuyo valor varía dependiendo de la importancia que el personaje tenga en la trama. Mariano Alameda, uno de los personajes secundarios de ‘Aquí no hay quien viva’, desveló que a él le pagaban 2.000 euros por aparición. Eso sí, dejó claro que eran rodajes muy complicados que requerían de mucho esfuerzo y dedicación.

Un dato importante

‘La que se avecina’ ha llamado la atención de muchas plataformas de pago, pero en este caso debemos destacar algo. Siguiendo los acuerdos que Laura y Alberto Caballero han afirmado con determinadas empresas, los actores no ganan más cada vez que Amazon Prime emite un episodio. Es decir, han vendido los derechos de las temporadas, pero dejan de generar por cada reposición. Se hace de forma conjunta.

La esencia de ‘La que se avecina’

Es cierto que ‘La que se avecina’ ha perdido cierta repercusión, pero hay que tener en cuenta que llevan en antena desde abril de 2007. Por eso es tan importante que el esfuerzo que han hecho los directores de la serie por innovar con tramas que hasta ahora nunca se habían visto. La esencia de la mítica ficción, según el punto de vista de Laura y Alberto Caballero, es José Luis Gil. Los directores consideran que es el personaje principal, a pesar de que en los últimos episodios no haya participado.