Claudia Martínez, de ‘LIDLT 5’, y Manuel Turizo confirman lo que todos nos preguntábamos sobre su relación

Claudia Martínez ha vuelto a situarse en el centro de la noticia después de compartir unas imágenes que la muestran junto al cantante colombiano Manuel Turizo. La ex concursante de La isla de las tentaciones 5 revolucionó las redes sociales al publicar varias fotografías en las que aparece muy próxima al intérprete de La Bachata, desatando así una oleada de comentarios y especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

En las instantáneas, los dos posan muy juntos, intercambiando miradas cómplices y con el artista rodeando su cintura, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de intimidad. Sin embargo, la influencer ha querido aclarar rápidamente que todo forma parte de un simple contenido promocional, sin ningún vínculo sentimental detrás. Nosotros sabemos todo lo que hay detrás de todo eso.

Cludia Martínez confirma las sospechas

En sus redes sociales, Claudia aclaró que la publicación tenía un objetivo muy diferente al que los seguidores imaginaron. «Post de frikifan que solo pensaba subir con Miley Cyrus algún día», escribió en tono divertido antes de añadir que todo se debía a la admiración que siente por la música del colombiano. La creadora de contenido señaló además que «él tiene novia y esto es solo contenido», desmintiendo cualquier tipo de relación amorosa. De esta forma, la catalana quiso cortar de raíz los rumores y aclarar que su encuentro con Turizo fue gracias a una colaboración gestionada por Sony Music, su discográfica. El artista, que se encuentra en plena gira Tour 201, actuó recientemente en el Movistar Arena de Madrid, lo que permitió que ambos coincidieran durante su paso por la capital.

Estas explicaciones llegan en un momento personal especialmente delicado para Claudia Martínez, que hace apenas unas semanas confirmó su ruptura definitiva con Mario González, con quien mantuvo una relación de más de dos años. La separación entre ambos fue uno de los temas más comentados entre los seguidores del formato televisivo que los vio nacer como pareja. Poco después de hacerse pública la noticia, se difundieron imágenes de la modelo besándose con el futbolista Nico González durante una fiesta en Madrid, lo que generó aún más controversia.

La reacción de Mario

Ante la repercusión de todo lo que hemos explicado con anterioridad, Mario decidió compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para cerrar una etapa que, según él, había sido una de las más significativas de su vida.

El ex de La isla de las tentaciones acompañó su publicación con un carrusel de fotos junto a Claudia y unas palabras de agradecimiento por todo lo vivido. En su mensaje, reconocía que había llegado el momento de despedirse, pero subrayaba que se quedaba con los recuerdos de una historia que le hizo «la persona más feliz del mundo». A su vez, Claudia respondió con una reflexión muy personal, asegurando que su ruptura no se debía a la falta de amor, sino a las dificultades para mantener una relación sana. En un texto cargado de emoción, afirmó que dejaba marchar a Mario «para que pueda ser feliz» y recuperar la luz que un día la enamoró, admitiendo que, aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no siempre basta con amar para que las cosas funcionen.

Las palabras de la joven provocaron una fuerte reacción entre sus seguidores, generando tanto muestras de apoyo como duras críticas. Algunos usuarios le acusaron de haber actuado mal en su relación, mientras que otros defendieron su derecho a seguir adelante con su vida. Ante esta avalancha de comentarios, Claudia decidió pronunciarse de nuevo, subrayando que «cometer un error no te quita ser buena persona» y que detrás de las apariencias siempre hay una historia más compleja. Recalcó que el dolor que siente es real y pidió empatía hacia quienes, como ella, se ven expuestos al juicio público por decisiones personales. De esta forma, intentó poner fin a un debate que, en su opinión, ha ido más allá de lo que debería.

Claudia Martínez no quiere callarse

Claudia quiso aclarar un detalle que muchos habían pasado por alto sobre su ruptura. No está dispuesta a callarse y quiere que todo el mundo sepa su punto de vista ante de sacar conclusiones. Según explicó, el texto que compartió en redes llevaba escrito más de un año, pero no lo publicó antes porque aún tenía la esperanza de reconducir la relación.

«El post que subí anoche lo tenía escrito hace un año, pero nunca lo publiqué porque volví a intentarlo. Pero llega un punto en el que hay que decidir irse. Y, aunque físicamente no lo hiciera hasta hace poco, mi cabeza se fue hace mucho, mi cabeza, no mi corazón», confesó. Con estas declaraciones, dejó claro que no busca justificar nada, sino cerrar definitivamente una etapa de su vida y seguir avanzando. Sin embargo, cada vez son más los que piensan que, detrás de sus movimientos, hay un interés constante de llamar la atención.