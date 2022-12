Clara Chía vuelve a liarla en la empresa de Piqué: buscan al autor de las caricaturas

Clara Chía Martí se ha convertido, en poco tiempo, en una persona absolutamente imprescindible en la vida de Gerard Piqué. La joven modelo e infuencer de 23 años es la actual pareja del ex futbolista del Barcelona, pero además ocupa un lugar en el principal negocio de este, el conglomerado empresarial Kosmos Global Holding. Es ahí, fruto de los celos o de una mala relación con ella, donde han surgido varias polémicas que rodean la figura de Clara Chía. La última va de unas caricaturas con las que burlarse de la novia del jefe y están siendo investigadas.

«Se busca, está loca», reza uno de los mensajes que acompañan a unos dibujos que estarían circulando por Kosmos y que Piqué y otros jefes de la empresa ya han mandado investigar, en busca de su dueño, por ende infractor y culpable del acoso a Clara Chía Martí. A ella van dirigidas los mensajes, así como los dibujos, en los que llegaría a aparecer junto a Piqué, también diana, en lo indirecto, de estos nuevos ataques hacia su novia dentro de su propia empresa.

Sin embargo, la investigación no estaría siendo limpia, ya que los trabajadores habrían firmado un pacto de silencio por el cual no se chivará nadie ni dirán quiénes son los culpables de lo sucedido. Según informa el medio Informalia, los jefes no saben quién es el caricaturista que está atacando a Clara Chía. «Esa chica es un tanto prepotente, se cree la primera dama de la oficina, viene poco por aquí, teletrabaja desde fuera, pero si aparece te mira por encima del hombro. Es una situación algo desagradable», comentan desde dentro, sobre la novia de Piqué.

Gerard, por el momento y pese a la investigación, prefiere mantenerse en un segundo plano que no alimente la polémica en torno a Clara Chía dentro de su propia empresa, ya que esto podría resultar muy negativo para su reputación. Sin embargo, o el ex futbolista toma cartas en el asunto o la cosa podría complicarse cada vez más, llegando a ser insoportable para él y su pareja, así como tampoco para la empresa.

En los próximos días se podría dar con la persona que está tratando de ningunear y menospreciar a Clara Chía Martí dentro de la empresa de Gerard Piqué, pero mientras tanto la búsqueda continúa en un nuevo capítulo de la incomodidad con la que cuenta la pareja del dueño dentro de su propia empresa.