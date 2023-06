Clara Chía tiene más amigos famosos de los que piensas: en shock con el último nombre que ha salido a la luz

¿Qué armas tiene Clara Chía para responder a los ataques de Shakira? La joven está muy bien preparada, a pesar de que haya decidido mantenerse al margen de la guerra. Prefiere llevar la lucha en silencio y cuenta con el apoyo de la familia Piqué. Tanto los padres como el hermano de Gerard ven con buenos ojos esta relación. Ha salido publicado que Montserrat Bernabeu, madre del empresario, conoce a Clara desde hace mucho tiempo y “ha hecho de celestina”. Montserrat nunca ha visto con buenos ojos a Shakira y supuestamente estaba deseando que su hijo rompiera con ella.

Clara Chía ha recibido ataques tanto de la prensa como del público. La cantante tiene fans por todo el mundo, así que no le ha quedado más remedio que afrontar golpes para los que no estaba preparada. Piqué dio una entrevista hace unas semanas y recordó que la salud mental era importante en todos los momentos, no solo cuando pasaba algo. Por suerte Clara está muy bien acompañada y tiene un selecto grupo de amigos que le ayudan a cruzar la tormenta.

La nueva amiga famosa de Clara Chía

La novia de Piqué conoce a las mujeres de varios futbolistas. Shakira nunca entabló amistad con los compañeros de Gerard, pero Clara Chía ha encajado perfectamente. Sin embargo, ahora no se habla de otra cosa más que de su relación con Ana Soria. Sí, las dos se parecen físicamente y tienen el mismo perfil, pero la cosa no se queda ahí. Clara y Ana se han intercambiado mensajes en Instagam porque ambas han empezado una amistad muy especial. Están unidas por algo: por la presión mediática y por las críticas del público.

Ana dio una entrevista en ‘El Hormiguero’ y reconoció que la presión mediática le ha generado grandes problemas. “Desde que empezamos la relación la prensa nos ha dado mucha caña y no hemos entrado en nada. Hemos intentado llevar la relación con la máxima discreción, pero no lo eliges”, lamentó. Recordemos que Ana Soria empezó a salir con Enrique Ponce justo después de que este rompiera con Paloma Cuevas. Pasó algo muy parecido a lo que sucedió con Shakira y Piqué porque Paloma también es una mujer muy querida.

Tienen muchas cosas en común

Tanto Ana Soria como Clara Chía, por desgracia, han conocido de cerca lo que significa sufrir por amor. Las relaciones que mantienen con sus parejas son perfectas, al menos eso es lo que parece, el problema es lo que piensa la gente. Ana ha reconocido que ha pedido ayuda a profesionales. “He ido a tearapia”, reconoció en ‘El Hormiguero’. La novia de Piqué no lo ha confirmado porque nunca ha hablado con la prensa, pero muchos medios aseguran que también ha recurrido a especialistas.

¿El principio de una nueva Clara Chía?

En un primer momento todo el mundo hablaba mal de Clara Chía, pero cada vez hay más voces que defienden su inocencia. Nadie puede negar algo: la joven no tenía pareja cuando empezó con Piqué, el único responsable de lo que ha pasado es él. La situación cada vez es más clara, tanto que parte del público se ha pasado al lado de Clara. Recientemente ha acudido al concierto de Coldplay y una fan se ha acercado a ella para pedirle una foto.