Clara Chía y Piqué se la devuelven a Shakira y le dan donde más le duele

Lo de Shakira con Gerard Piqué y con Clara Chía Martí está empezando a irse de las manos, pero por el camino sirve para alimentar un culebrón que siempre parece haber pasado sus momentos más fuertes, pero lo cierto es que le quedan más y más capítulos, al menos a tenor de las actitudes de los protagonistas de este. La cantante colombiana hace poco le dedicó una canción a la pareja de moda, de forma indirecta y algo rocambolesca –aparecía en un vídeo fregando una alfombra– pero con una letra que lo decía todo. Y no, no era uno de los fragmentos de su propia canción con Bizarrap. Ante ello, tanto Piqué como Clara Chía han decidido responder de la manera que más puede fastidiar a la artista.

La letra de la canción que pudimos ver bailar a Shakira, Kill Bill, de SZA, decía algo así como lo siguiente. «Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia será la próxima. Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola. Si no puedo tenerte, nadie lo hará». No quedan dudas de que Gerard Piqué, y por consiguiente también Clara Chía Martí, eran los destinatarios de esta indirecta indiscreta, porque básicamente Shakira parece encaminada a que sus gestos parezcan escondidos, pero que se note a su vez el despecho que tiene hacia el padre de sus hijos por su traición.

Mientras tanto y como adelantábamos, Piqué y Clara Chía han respondido a la intérprete nacida en Barranquilla de un modo que seguramente pueda hacerle rabiar. La indiferencia que muestran al ser vistos en público, cada vez más habitual, por los medios, es su respuesta a todo lo que está intentando Shakira para estorbarles y hacerles explotar. Además, en la última noche, Clara acompañó a su amado Piqué al partido que midió al FC Andorra, equipo del que Gerard es presidente, con el Badalona Futur, en encuentro correspondiente a la final de la Copa Cataluña. Además ganó el Andorra y Clara Chía se sentó en el palco con Piqué, en una muestra más de que la relación va viento en popa.

¡PRECIOSOS LOS DOS! Clara Chia y Gerard Piqué, en el estadio del @CFBadalonaFutur, viendo el encuentro con @fcandorra, por la final de la Copa Catalunya 😍❤🥰 pic.twitter.com/zH6iAIkPz0 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 15, 2023

Piqué y Clara Chía pasan de Shakira

Estas imágenes, que en las redes sociales ya han corrido hasta todos los recodos del culebrón, habrán llegado también a una Shakira que lo último que esperaba con su indirecta era que pasaran olímpicamente de ella y que, encima, se mostrasen felices, agarrados y dicharacheros en un evento público. Shakira quería que su lanzamiento intencionado diera en la diana y causara problemas a Piqué con su nueva novia, la mima que conoció y contrató en Kosmos Global Holding cuando aún tenía una relación con la madre de sus hijos, pero lo que se ha encontrado es con una respuesta por callada que ignora a una Shakira que cada vez parece más fuera de una película que se está tornando en romántica y que sólo tiene dos protagonistas: Gerard Piqué y Clara Chía Martí.