Karol G confirma su colaboración con Shakira y desvela su título

Tan solo unos días después desvelar el título y la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, Karol G ha anunciado una de las grandes colaboraciones que formarán parte de este álbum. Un disco verá la luz el próximo 24 de febrero bajo el título de Mañana Será Bonito.

En una entrevista con The New York Times, Karol G ha despejado las dudas sobre su colaboración con Shakira. Después de semanas de muchas especulaciones, la artista colombiana ha confirmado la colaboración con su compatriota e incluso ha desvelado el título de esta canción.

Tal y como expresa la propia Karol G, se trata de una colaboración que lleva “varios años planeándose”. De momento, ya se ha confirmado el título de la canción: TQG, tres iniciales de las que por el momento se desconoce su significado. No obstante, podrían significar “Te Quedó Grande”, la frase la artista lucía en su camiseta durante un partido de Los Angeles Lakers.

Karol G confirms in an interview for The New York Times that «TQG» is officially with Shakira! pic.twitter.com/Su2D0yTPaD

