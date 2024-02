Cinco turistas se cuelan en el interior del Teide en Canarias

Un grupo de jóvenes turistas se ha colado este lunes en el cráter del Teide saltándose las normas de seguridad. El vídeo de la imprudencia se ha subido a las redes sociales por el usuario @marcediaz76, donde se puede observar a los turistas en la cima del volcán a las 7:54 horas de la mañana sin equipo de seguridad y sin permiso.

El Cabildo de Tenerife ya ha abierto una investigación para identificar a los autores del vídeo, ya que se desconocen sus identidades. Por el momento las autoridades han descartado que se trate de varios trabajadores del Parque Nacional.

Con cuatro millones de visitantes anuales, el Parque Nacional del Teide tiene restringidas muchas de sus zonas. Además, en los lugares por los que se puede transitar se deben cumplir unas normas recogidas en la web y en distintos carteles en el interior del Parque.

Debido a estas normas, las sanciones que las autoridades imponen a los visitantes que visitan el Teide pueden ser muy variadas: las sanciones leves son castigadas con multa de hasta 3.000 euros, las graves, de 3.001 a 150.000 euros y las muy graves, de 150.001 a 600.000 euros.

La subida al cráter no solamente es una imprudencia sino que significa poner en riesgo la vida de las personas que lo hacen, sobre todo porque no se sabe cuándo puede erupcionar. Jesús Ibáñez Godoy, investigador del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, es uno de los autores de una investigación internacional que ha localizado un «corazón caliente» de magma en el interior de la isla de Tenerife, ubicado a menos de 10 kilómetros de profundidad de la boca del Teide.

En la investigación han trabajado científicos de la Universidad de Granada (UGR), del Instituto Vulcanológico de Canarias (INVOLCAN) y del Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics de Novosibirsk en Rusia. El equipo ha estudiado la propagación de las ondas sísmicas en Tenerife.

En definitiva, Godoy asegura que no se puede prever cuándo o dónde va a tener lugar la siguiente erupción volcánica, ya que los tiempos geológicos no tienen nada que ver con los tiempos humanos. Sin embargo, la probabilidad de que ocurra una nueva erupción en Tenerife en los próximos años es muy alta, aunque no es posible saber el tamaño de la misma.

Existen pequeños reservorios magmáticos

Aunque los científicos digan que es «improbable que el volcán erupcione a corto plazo», los tomógrafos han descubierto que en la corteza por debajo de la caldera de Las Cañadas, se aprecian pequeños reservorios magmáticos a profundidades que no superan los cinco kilómetros.

Pero ¿Para qué sirven estos reservorios? Estos reservorios magmáticos permiten que el magma se enfríe y hacen que su composición química cambie hacia la fonolita, un tipo de magma potencialmente explosivo. Son precisamente estos reservorios magmáticos la fuente de posibles erupciones, al igual que ocurrió hace dos milenios en el volcán de Montaña Blanca.

Esta actividad, podría guardar relación con el paulatino ascenso de una «burbuja» de magma a profundidades superiores a 10 kilómetros por debajo del Teide. Por el momento, no existe un peligro de erupción inmediato, pero esta información permite a los investigadores realizar un monitoreo más preciso y anticiparse a los riesgos potenciales.