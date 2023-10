Sánchez vuelve a trasladar inmigrantes ilegales a Madrid: otro envío masivo de 330 desde Tenerife

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue con su política de envíos masivos de inmigrantes ilegales desde Canarias a Madrid. Parte los deja en la Comunidad de Madrid; el resto, los reparte por centros del resto de autonomías, sin contar con las autoridades regionales, lo que ha generado una agria oleada de críticas por parte de presidentes autonómicos. Con los 330 enviados este jueves a Madrid, ya son alrededor de 5.000 los inmigrantes ilegales trasladados por Sánchez desde Canarias a la Península en sólo 11 días.

El vuelo de este jueves partió desde el Aeropuerto de Tenerife a las 17.55 horas, con llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas al filo de las 20.30 horas.

Como en los anteriores traslados organizados por el Gobierno de Sánchez, en este caso se utilizó también un avión Boeing 789 de la compañía Air Europa. El aparato que hizo el vuelo de este jueves tiene capacidad para 333 pasajeros.

Sánchez continúa ignorando el clamor de los responsables autonómicos que se quejan del ninguneo al que les está sometiendo el Gobierno central, por no contar con los ejecutivos regionales a la hora de hacer frente a esta crisis migratoria y actuar unilateralmente.

Llegada de 13.000 inmigrantes

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige el socialista José Luis Escrivá, está siendo el encargado de gestionar este dispositivo con el que Moncloa está haciendo frente a la avalancha de inmigrantes ilegales llegados a Canarias a lo largo de este mes de octubre, unos 13.000, según los últimos balances provisionales, lo que ha desbordado la capacidad del Archipiélago. Las críticas están siendo también notables por parte de las autoridades de las Islas.

El Gobierno de Sánchez está respondiendo con este acelerado traslado masivo de inmigrantes ilegales a la Península, para tratar de distribuir el impacto mediante su reparto por todo el país. Está recurriendo a albergues e incluso hoteles y balnearios, como ha venido informando OKDIARIO.

En los once últimos días, el Ejecutivo central ha contratado al menos 16 vuelos con la compañía Air Europa para estos traslados de inmigrantes desde Canarias a la Península.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido de las primeras en alzar la voz ante los procedimientos que está aplicando Moncloa con estos miles de inmigrantes que está repartiendo por España.

«Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada, por lo menos hasta ahora. Nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros hasta la fecha», advirtió Ayuso el pasado lunes. La queja ha sido lanzada también por otros presidentes autonómicos, indignados por la falta de información desde el Ejecutivo central y por el ninguneo al que está sometiendo a las autoridades regionales en esta crisis migratoria.

Díaz Ayuso también ha insistido en que estos procedimientos de Moncloa tampoco están teniendo de forma adecuada la atención y control de los propios inmigrantes. La presidenta madrileña fue también contundente al respecto el pasado lunes: «Creo que a los inmigrantes no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península. Pero el Gobierno no se hace cargo de nada, no nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender».