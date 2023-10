¿Cuándo puede entrar en erupción el Teide?

El Teide es un volcán activo ubicado en la isla de Tenerife. Con una altitud de 3,718 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de España y el tercer volcán más grande del mundo desde su base en el lecho del océano. La historia geológica del Teide se remonta a millones de años atrás, cuando la actividad volcánica en la región comenzó a dar forma a las Islas Canarias.

La formación del Teide se caracteriza por erupciones explosivas que han arrojado cenizas y lava en buena parte de la isla circundante. La última erupción significativa ocurrió en 1909. El Parque Nacional del Teide, donde se encuentra el volcán, muestra un paisaje lunar único en el mundo creado por las erupciones volcánicas y la actividad geotérmica.

Erupción del Teide

Jesús Ibáñez Godoy, investigador del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, es uno de los autores de una investigación internacional que ha localizado un «corazón caliente» de magma en el interior de la isla de Tenerife, ubicado a menos de 10 kilómetros de profundidad de la boca del Teide.

Ahora bien, según declaraciones a T21/Prensa Ibérica, Ibáñez Godoy aclara que esto no significa que vaya a haber una erupción inminente del volcán. De la misma manera que ha habido erupciones en el pasado, habrá nuevas erupciones en el futuro, y la más inmediata podría producirse en apenas dos o tres años.

En la investigación han trabajado científicos de la Universidad de Granada (UGR), del nstituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y del Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics de Novosibirsk en Rusia. El equipo ha estudiado la propagación de las ondas sísmicas en Tenerife.

En un artículo publicado en el ‘Journal of Geophysical Research-Solid Earth’, los autores reconocen que la actividad volcánica en Tenerife podría amenazar seriamente a la infraestructura y a la población de la isla. Las consecuencias geológicas serían similares a las de erupciones que han tenido lugar en el pasado, pero el impacto sobre la población sería mucho mayor porque el número de habitantes de Tenerife ha aumentado notablemente.

En definitiva, Ibáñez Godoy asegura que no se puede prever cuándo o dónde va a tener lugar la siguiente erupción volcánica, ya que los tiempos geológicos no tienen nada que ver con los tiempos humanos. Sin embargo, la probabilidad de que ocurra una nueva erupción en Tenerife en los próximos años es muy alta, aunque no es posible saber el tamaño de la misma.