Cambio radical de tiempo en Barcelona según la AEMET: Vuelven las lluvias

Vuelven las lluvias a Barcelona según la AEMET estamos a punto de asistir a un cambio radical, después de meses sin ver llegar el agua a esta parte del país. Cualquier experto hubiera firmado que en marzo llegara una lluvia que parece que tiene las horas contadas.

Esta parte del país se encuentra afectada por una climatología adversa que acabará siendo la que marque la diferencia. Son tiempos complicados que parece que golpean con especial fortaleza a algunos lugares como Barcelona. Esta es la previsión de la AEMET para esta gran ciudad.

El tiempo en Barcelona experimentará un cambio radical

Estamos ante un tiempo cambiante según los expertos, nos enfrentamos a un giro en el guion que ha acabado dando algunos resultados inesperados. Habrá llegado el momento de ver llegar una serie de elementos que acabarán siendo los que marquen la diferencia.

En un mes de marzo plagado de anomalías, tenemos que enfrentarnos a esta situación que ha acabado dando lugar a algunas consecuencias inesperadas. Parece que estas semanas estamos recuperando un poco el invierno que estaba desapareciendo por momentos y que quizás acabe salvando un poco la temporada en ciertas partes del país.

Cataluña es una de las zonas más afectadas por un cambio de tiempo que es realmente sorprendente. Estamos ante una situación muy distinta a la que nos tocaría ver en un mes de marzo como este. El giro radical en el guion al que nos enfrentamos ha dejado unos fenómenos muy diferentes.

El tiempo está cambiando y lo está haciendo de tal forma que nos aleja radicalmente de una serie de elementos que acabarán siendo los que marquen un antes y un después. No solo hemos asistido a unos momentos con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual, sino que también hemos tenido que renunciar a algo tan importante como la lluvia.

Este elemento que ayuda a la naturaleza y al propio ser humano. La sequía s un problema en una Barcelona que se prepara para una emergencia climática sin precedentes. Parece que el mal tiempo se ha convertido en una realidad que golpea con especial fortaleza a una población que se enfrenta a este tiempo cambiante.

Estos días hemos podido ver una lluvia en Barcelona que parece que tiene los días o las horas contadas, pero abre un poco la puerta a la esperanza.

Esta es la previsión de la AEMET para Barcelona

La AEMET tiene muy claro lo que marcan unos mapas del tiempo que están dejando unos registros que pueden ser sorprendentes. La situación en España no es nada buena, pero es especialmente preocupante en un territorio en el que parece que todo cambia a gran velocidad.

Después de este fin de semana de lluvia abundante en Barcelona: “Acumulación significativa de nieve en la cara norte de Pirineos. En Tarragona, viento de componente oeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes.” Serán los fenómenos más significativos de una previsión que traerá novedades importantes en todo el territorio.

Tal y como sigue la misma previsión para este inicio de semana: “En el Pirineo de Lleida, cielo nuboso con precipitaciones, con la cota de nieve en torno a 1300 m; en el cuadrante nordeste, intervalos nubosos con probables chubascos o tormentas por la tarde; en el resto, cielo con intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Heladas en el interior del tercio norte. Viento de componente oeste, moderado a fuerte en la mitad sur, con rachas muy fuertes, y flojo a moderado en el norte.”

Hasta el viernes parece que no llegarán de nuevo las esperadas lluvias, no solo a Barcelona, sino a todo el territorio, según la previsión de la AEMET: “Se prevé que la Península siga bajo la influencia de las altas presiones. Aún así, se esperan intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, en las vertientes atlántica y cantábrica, con probables precipitaciones en Galicia, que no se descartan en el área cantábrica y meseta Norte. Podrá formarse nubosidad de evolución en la Meseta, sistemas Ibérico y Central y en Pirineos, sin descartar que se den chubascos en estas zonas que dejarían precipitaciones poco importantes. En Canarias se esperan intervalos de nubes en el norte de las islas de mayor relieve.”

Por lo que nos enfrentamos a este cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Tocará estar muy pendiente de lo que pasa en un territorio que necesita esa agua, al menos para intentar evitar unas medidas extraordinarias que pueden afectar de lleno a una Barcelona que recibe millones de visitantes cada año en estas fechas. Este giro radical en una primavera inestable podría ayudar a paliar los efectos de una sequía que ya parece irreversible, especialmente en esta época del año en la que nos encontramos.