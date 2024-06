Bosco Martínez-Bordiú regresa a ‘Supervivientes’ como uno de los rivales de Sofía Suescun

Telecinco ya está preparando su parrilla para el verano y ha apostado muy fuerte por una edición de ‘Supervivientes’ que marcará un antes y un después. La organización ha reunido a los concursantes estrella para crear una trama que promete dar contenido a todos los programas de la cadena durante la etapa estival. Sofía Suescun ganó la edición de 2018 y ahora debe enfrentarse a Bosco Martínez-Bordiú, quien se hizo con el premio final en 2023. Hay mucha expectación por saber qué pasará, sobre todo ahora que Carlos Sobera ha confirmado la participación de Olga Moreno. No podemos olvidar que la andaluza fue una de las ganadoras más polémicas de la historia del reality.

Olga se marchó a Honduras para concursar en ‘Supervivientes’ justo cuando Telecinco dio luz verde al documental de Rocío Carrasco. Este proyecto, titulado ‘Contar la verdad para seguir viva’, puso encima de la mesa una historia que situó a Moreno en el centro de la polémica. La hija de Rocío Jurado acusó a su contrincante de haber manipulado a una parte de su familia. Este relato dividió a España en dos bandos, pero la empresaria demostró que estaba muy lejos de la versión de Rociíto y acabó siendo la reina de la isla.

Después de ‘Supervivientes’, Olga Moreno protagonizó un programa titulado ‘Ahora Olga’, más adelante dio una entrevista en ‘El Programa de Ana Rosa’ y después se ha vuelto a saber muy poco de ella. Es cierto que ha vendido varias exclusivas en su revista de cabecera, pero decidió dar carpetazo a la televisión y ha actuado en consecuencia. Ahora tendrá que medir sus fuerzas con Sofía Suescun, una de sus grandes enemigas. Pero, ¿por qué se llevan tan mal?

Sofía Suescun se lo juega todo

Sofía tiene mucha repercusión en las redes sociales, por eso su amistad con Rocío Carrasco generó tanta polémica. Mientras Telecinco emitía Contar la verdad para seguir viva, la influencer publicó una serie de fotos que demostraba su posicionamiento con Rociíto, tanto es así que tuvo varias discusiones públicas con Rocío Jurado e incluso con Antonio David Flores. Por eso hay mucha expectación por ver cómo reaccionará cuando se reencuentre con Olga en Honduras.

Hay otro punto a tener en cuenta. Tanto la empresaria como Sofía Suescun son dos pesos pesado de ‘Supervivientes’. Ambas se sometieron a un juego conocido como ‘La Noria’ que consiste en dar vueltas en una estructura. La creadora de contenido registró un dato histórico y cuando le tocó el turno a Olga hubo quien dijo que lo había hecho mejor que Suescun. Esto desencadenó una polémica que todavía no está resuelta, aunque la ex mujer de Antonio David no está dispuesta a enfrentarse con nadie. Lo cierto es que nunca ha sido amiga de los conflictos televisivos, por eso prefiere mantenerse al margen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SOFIA (@sofia_suescun)

Carlos Sobera ha charlado con Olga y ha intentado saber que piensa de Sofía. Sin embargo, la andaluza ha guardado silencio y ha dejado claro que regresa a Honduras para pescar, disfrutar de los amaneceres e intentar ser una buena superviviente.

El reto al que se enfrenta Bosco Martínez-Bordiú

El último ganador de la historia de ‘Supervivientes’ es Bosco Martínez-Bordiú, quien vivió una historia de amor con Adara Molinero durante su concurso. No fueron pocos los que acusaron a la modelo de estar aprovechándose de su pareja, le acusaron de interesada y cargaron duramente contra ella. Hubo una teoría que se extendió muy rápido y que lamentablemente se hizo realidad. Aseguraron que Adara iba a cortar con Bosco cuando acabase el concurso y así fue. Es cierto que estuvieron un tiempo juntos, pero acabaron confirmando la separación.

El sobrino de Pocholo es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Ha estado un tiempo apartado después de triunfar en Honduras. Trabajó en un programa presentado por Jesús Vázquez que se llamaba ‘Desnudos por la vida’, donde coincidió con otros famosos como Anabel Pantoja o Laura Matamoros, pero fuera de esto no ha vuelto a aparecer en ningún espacio televisivo. ¿El motivo? No lo necesita. Invirtió el dinero que ganó en Telecinco en un negocio situado en Madrid, un restaurante de comida rápida enfocado a los bocadillos.

¿Quién defenderá a Sofía y a Bosco?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bosco Blach Mtz-Bordiú (@bosco_boscolitos)



Es evidente que Sofía y Bosco son dos de las grandes apuestas de ‘Supervivientes’. Cada vez falta menos para que empiece el programa y ellos ya tienen una estrategia muy marcada para llegar lo más lejos posible dentro del concurso. Aunque todavía no hay nada confirmado, es probable que a la influencer le defienda su madre Maite Galdeano y su novio Kiko Jiménez. El caso de Bosco genera todavía más interés, pues no se descarta que su tío Pocholo decida regresar a la pequeña pantalla solo para ayudarle a llegar lo más lejos posible.