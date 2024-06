Maite Galdeano y Torres se dejan llevar y acaban besándose: «Eres como a mí me gusta»

El pasado jueves, durante la nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez, fuimos testigos de cómo Maite Galdeano llegaba a Honduras. Y todo para conocer, personalmente, a Rubén Torres. Kiko Jiménez le había hablado tanto de ella que el bombero tenía ganas de, sobre todo, ponerle cara.

Tras ese primer encuentro, en el que la madre de Sofía Suescun se hizo pasar por masajista, los dos pusieron rumbo a la playa en la que conviven los concursantes de Supervivientes 2024. Así pues, entre otras tantas cuestiones, el bombero no dudó un solo segundo en enseñar a su invitada todos los entresijos de esa playa. Fue entonces cuando vimos que, al caer la noche, los dos aprovecharon para conocerse mucho más.

Maite Galdeano y Rubén Torres hacen match en la isla ❤ 🏝 #ConexiónHonduras13

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Rlfn3KrGsh — Supervivientes (@Supervivientes) June 2, 2024

«Me voy a acomodar en la cama con mi chico», comenzó diciendo Maite Galdeano. Acto seguido, optó por hacer saber a Rubén Torres muchas cosas buenas que tenía, pero también malas. Él reconoció que no tenía ningún tipo de problema al respecto. «Me estás poniendo muy contenta. ¿Nos besamos?», propuso de forma inesperada la suegra de Kiko Jiménez, dando un fugaz beso a Torres en la boca. ¡Fue un momentazo!

Lejos de que todo quedase ahí, a la mañana siguiente, Rubén Torres no dudó en mostrar a Maite Galdeano sus bailes más sensuales, mientras ella estaba tumbada en la arena. Algo que le llamó mucho la atención y le fue conquistando aún más: «De momento, eres como a mí me gusta, luego veremos si te portas bien». Poco después, se despidieron.

Desde Honduras, en Supervivientes: Conexión Honduras, el bombero se sinceró con Sandra Barneda. De esta forma, le confesó que todo fue muy idílico y que Maite es muy simpática, por lo que no dudó en besarla: «Me dejé llevar». Además, reconoció que le había encantado conocerla: «La buena energía, está sonriendo, es muy natural, explica todo como lo piensa. Es muy alegre y enérgica y eso me encanta».

Desde plató, Maite se mostraba muy feliz al confesar lo siguiente: «Le he gustado y eso es lo bueno, me ha dicho que le espere». Por si fuera poco, y tras saber que era el nuevo expulsado definitivo de la edición, Kiko Jiménez pudo hablar en directo con su suegra. Fue entonces cuando descubrió lo que había pasado entre ella y Torres.

Como no podía ser de otra manera, el ya ex concursante de Supervivientes 2024 reconoció haberse quedado sin palabras al conocer los detalles del encuentro entre Rubén Torres y su suegra. Es por eso que reconoció que tenía ganas de regresar a España para hablar con ella, con tranquilidad, de todo lo sucedido. ¡Y no es para menos!