La borrasca Bernard fue un aperitivo: Roberto Brasero desvela lo que viene y pide “no confiarse”

Roberto Brasero desvela lo que viene y advierte de que será mejor “no confiarse”, la borrasca Bernard fue solo un aperitivo. El famoso meteorólogo ya ha dado datos de lo que dicen los mapas del tiempo, no hay ninguna duda de que las borrascas y la lluvia será una de las grandes protagonistas de estos días. Roberto Brasero advierte de lo que está por llegar y no es nada bueno, lo que pasó a inicios de semana no fue nada de nada en comparación con lo que nos está esperando en España.

Roberto Brasero desvela lo que viene: pide «no confiarse»

La semana empezó con la borrasca Bernard que solo fue un aperitivo. Una de las primeras borrascas que llegó con fuerza a nuestro país afectando principalmente a la zona de Andalucía. Por lo que gran parte de España ha sufrido estas lluvias abundantes que se han convertido en grandes protagonistas.

Brasero advierte que será mejor que no nos confiemos porque: «Paralelamente esperamos la llegada otro que entrará por Galicia, donde las lluvias también pueden ser abundantes y persistentes durante este martes, y que irá avanzando hacia el interior peninsular con el trascurrir de las horas. Por lo tanto, es probable que las lluvias, débiles en general, se distribuyan a lo largo del día Castilla y León, Extremadura, norte de Andalucía, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid, donde llegarían ya con las últimas horas del martes».

Además de la lluvia, lo peor acabará siendo la llegada de un viento huracanado que se convertirá en un peligro para la población. Brasero pide no confiarse, ya que lo que llega puede ser especialmente peligroso. Con unas temperaturas que serán propias del otoño.

Tal como advierte Roberto Brasero: «El viento de sur o suroeste soplará con rachas fuertes en Galicia y el interior de Asturias y Cantabria, donde subirán las temperaturas y llegaremos a los 20º en Oviedo o Santander, tan altas este martes como las de Sevilla o Badajoz. En el resto bajarán respecto a las del lunes y será un día un poco más fresco».

Las temperaturas serán incluso más bajas de lo que sería propio en esta época del año, pero lo que será mejor que nos preparemos con el paraguas y el abrigo para lo que está por llegar. No bajemos la guardia porque estamos ya casi en noviembre.