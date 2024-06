El beso de Lucía Sánchez con este concursante de ‘La isla de las tentaciones’ deja a los fans en shock

Lucía Sánchez saltó a la fama a raíz de su participación en ‘La isla de las tentaciones’ pero es que su trayectoria mediática no ha dejado de crecer. Hace unos meses concursó en ‘Gran Hermano Dúo’, donde se reencontró con Manuel, la pareja que tenía antes de convertirse en una de las estrellas de Mediaset. Lucía viajó a República Dominicana con Manuel para ser parte del proyecto presentado por Sandra Barneda. El problema es que allí conoció a un chico que le robó el corazón. Este chico se llama Isaac Torres y actualmente es el padre de su hija, pero entre ellos hay una relación muy tensa porque este noviazgo no terminó bien.

Lucía se ganó el respaldo de la audiencia y poco a poco fue teniendo repercusión en las redes sociales. Hoy en día es una influencer de primer nivel, por eso le han invitado a ‘Los vecinos de la casa de al lado’, un concurso de Mediaset que resucita la esencia de ‘Gran Hermano’. La andaluza ha coincidido con Álvaro Boix, quien también se ha hecho famoso gracias a ‘La isla de las tentaciones’. Lo sorprendente es que Lucía y Álvaro han creado una conexión especial y les han pillado dándose un apasionado beso.

«Es verdad que la forma de ser o el tira y afloja me engancha mucho. Lo he hecho porque me ha apetecido y me ha gustado, no he hecho ningún papel», besado diciendo la joven cuando le han preguntado por su historia con Boix. Lucía se dio cuenta de que iba a estar un tiempo sin verle, así que se olvidó de las cámaras y provocó un acercamiento. El problema es que no ha obtenido los resultados que estaba buscando.

Lucía Sánchez ya ha dado explicaciones

Lucía ha explicado cómo se sintió después de besar a Álvaro Boix. «Me he dado cuenta de que le encanta en público, pero en privado no. Cuando ha estado solo conmigo no me ha dado ni uno, solo cuando estaban los compañeros aplaudiendo». Sospecha que todo puede formar parte de una estrategia para ganar repercusión mediática, que es justo lo que ella no necesita. La creadora de contenido lleva mucho tiempo generando noticias y cree que lo mejor es seguir su camino sin estar pegada a nadie.

Los BESAZOS de despedida entre Álvaro y Lucía, y todo lo que se han dicho… Lo vemos el próximo lunes en la gala EN DIRECTO en mitele plus. 💣#Vecinos29M pic.twitter.com/nLSAFYgCbr — Los Vecinos de la Casa de al Lado (@vecinosmitele) May 29, 2024

Sánchez se ha visto obligada a dar explicaciones, pues ha recibido críticas por parte de sus enemigos. «Lo hago porque lo siento. Es un beso y quiero aclarar que dormir en la misma cama no quiere decir que pase nada». Según cuenta, le han acusado de estar dando un mal ejemplo a su pequeña, algo que no consiente, por eso ha dado un paso adelante. «Prefiero enseñarle a mi hija el cariño siempre con respeto hacia la otra persona y no a normalizar cuernos y gritos. En ‘GH’ grité mucho (no soy perfecta) y os aseguro que prefiero enseñarle una muestra de cariño que lo otro».

También ha asegurado: «En menos de 24 horas he podido sentir las dos Españas». Por un lado están sus fieles seguidores. Estos le han animado a seguir el dictado de su corazón, pues es demasiado joven como para estar pendiente del qué dirán. Pero también hay un grupo que le acusa de haber ido compaginando relaciones, por eso le han recomendado que esté un tiempo soltera para que pueda aclarar sus ideas. Ese es el inconveniente de ser famoso. Las decisiones que toma Lucía se convierten en un tema público, algo que puede acabar con su paciencia en cualquier momento.

¿Qué siente Lucía por Álvaro?

Una de las claves para entender el éxito de Lucía Sánchez es su sinceridad. Siempre ha ido con la verdad por delante, por eso no le tembló el pulso a la hora de reconocer que estaba enamorada de Isaac Torres. Ese fue su primer escándalo mediático y a partir de ese momento se convirtió en uno de los grandes personajes de Mediaset, de hecho tiene hasta su propio canal.

Cuando le han preguntado por sus sentimientos hacia Boix ha respondido: «Álvaro estaba muy buenorro. No es una persona que a simple vista me fijaría, pero es verdad que la forma de ser y el tira y afloja me engancha mucho».

La colaboradora Alejandra Rubio le ha recomendado que tenga cuidado. Lucía también a coqueteado con Julen Guerra, un famoso rostro de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y la hija de Terelu Campos cree que las verdaderas intenciones de Boix podrían sorprender a Lucía. El problema es que esta última quiere equivocarse sola. No le importa el qué dirán. «Le conozco, he estado con él en otros realities, le he seguido, sé cómo es. También sé perfectamente lo que piensa la gente de él. A mí, como todo en la vida, me la ha resbalado. Yo lo hago porque tengo ganas y punto».