El reencuentro más especial para Lucía Sánchez tras ganar ‘GH Dúo’

‘GH Dúo’ ha dejado momentos que pasarán a la historia de la televisión y muchos tienen la misma protagonista. Lucía Sánchez ha marcado un hito al proclamarse ganadora de la segunda edición del citad concurso. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ logró alzarse con el preciado maletín después de obtener un impresionante 53,1% de los votos del público, consolidando así su popularidad y apoyo entre los espectadores.

En las últimas horas todo el mundo está hablando de ella porque ha vivido un bonito reencuentro, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Lucía ha estado varios meses lejos de su hogar, conviviendo en la famosa casa de Guadalix de la Sierra y ahora tiene que tomar conciencia de la realidad poco a poco.

Tras experimentar la emoción y la euforia de su victoria, Lucía ha decidido celebrar su triunfo de una manera muy especial: reencontrándose con su hija Mía en su ciudad natal, Cádiz. La influencer ha compartido con sus seguidores un conmovedor vídeo que captura el emocionante momento en el que abraza a su pequeña, de un año y cuatro meses. Este bonito encuentro ha llenado de emoción a los fans de Lucía, quienes conocen perfectamente a la pequeña. Recordemos que la bebé es fruto de la historia que Sánchez mantuvo con Isaac Torres, al que conoció en República Dominicana mientras participaban en ‘La isla de las tentaciones’.

Lucía llevó al concurso presentado por Sandra Barneda siendo novia de Manuel, con quien se ha abatido en duelo en ‘GH Dúo’. Este noviazgo no terminó bien porque el andaluz fue infiel. En ese momento entró en juego Isaac, quien a su vez había logrado enamorar a Marina, la modelo que se convirtió en la gran amiga de Lucía durante ‘La isla de las tentaciones’. Como no podía ser de otra forma, cuando acabó el juego la tensión no tardó en estallar y la situación empeoró cuando Sánchez se quedó embarazada. Se dio cuenta de que estaba esperando un bebé justo después de romper con Isaac.

El reencuentro que ha vivido Lucía Sánchez

En el vídeo que ha publicado la influencer se puede apreciar la bonita relación que mantiene con su hija. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante, sorprendió a Mía con un tierno regalo, simbolizando así el amor y el vínculo especial que comparten madre e hija. «Para nosotras no ha pasado el tiempo», les ha explicado a sus seguidores, quienes se han quedado sin palabras. Lucía ha llegado a Cádiz lo antes posible, insiste en que ha cogido «el primer tren» para reunirse con su primogénita.

El emotivo reencuentro ha emocionado a los fans de Lucía, quienes han compartido mensajes de felicitación y admiración por su victoria en el programa y su conmovedora relación con su hija. Sin duda, este momento quedará grabado en la memoria de Lucía como un precioso recuerdo de su triunfo en ‘GH DÚO’ y su amor incondicional por su familia. Una familia que sufrió mucho por todo lo que sucedió después de ‘La isla de las tentaciones’, aunque todo lo malo tiene un lado bueno. En el caso de Lucía sus disgustos se tradujeron en euros.

El dinero que ha ganado Lucía Sánchez

Lucía Sánchez participó en la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ siendo un rostro anónimo, así que su caché no era demasiado alto. Lo importante vino después. Debido al triángulo amoroso que protagonizó con Marina y con Isaac, la joven se convirtió en uno de los rostros más controvertidos de Telecinco, tanto es así que los responsables de Mediaset le ofrecieron tener un canal en Mtmad. En ese instante Lucía se centró en su trayectoria como influencer y en la actualidad es una creadora de contenido muy importante.

Lucía ha ingresado 50.000 euros gracias a ‘GH Dúo’, pero antes de llegar al programa ya tenía un patrimonio interesante. La joven explicó que no le gustaba vivir de alquiler, por eso decidió invertir en su propio hogar. «Los alquileres están muy bien para quien, por desgracia, no pueda dar una entrada para un piso y todo lo que conlleva eso. Pero para mí es una pérdida de dinero, nunca tienes una casa y en el momento en que el casero te diga ‘mira, no te la quiero alquilar más. Te tienes que ir’ y es complicado», explicó con la naturalidad que siempre le ha caracterizado.

«Estamos en 2024, a ver si para el año que viene puedo tener otra. Ojalá. Si todo me va como hasta ahora creo que sí, pero quiero que sea una más pequeñita, no con cuatro habitaciones. La quiero más pequeña, de dos habitaciones, para alquilarla. Todo se andará. O si no, un campito. ¡Ay, no sé, no sé! Ya veré», declaró antes de llegar a Guadalix de la Sierra. Ahora que ha ganado el premio podrá hacer realidad su sueño.

Para la andaluza ha sido muy duro separarse de su hija Mía, pero afortunadamente ha vivido una experiencia muy satisfactoria y ya vuelve a estar con con la pequeña. Todo hace pensar que estamos delante de un hecho histórico. En Telecinco quieren apostar por caras nuevas y Lucía tiene muchas posibilidades de convertirse la gran estrella de la cadena.