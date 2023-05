Belén Esteban suelta la bomba: «El verdadero padre de mi hija…»

Belén Esteban ha estado mucho tiempo callada porque se lo prometió a Andrea Janeiro. Cuando la joven alcanzó la mayoría de edad le pidió a su madre que dejara de hablar de ella en los platós. Todo iba bien hasta que Jesulín de Ubrique ha decidido romper su silencio. Primero ha grabado un documental que verá la luz próximamente y después se ha paseado por varias cadenas. Antena 3, La Sexta, TVE y Telecinco. Nada le parece suficiente. El torero quiere retomar su carrera televisiva y hay un motivo.

Ha salido publicado que las empresas de Jesulín no atraviesan un buen momento. Es complicado decir que tiene problemas económicos, tal y como afirman otros medios. Es más prudente decir que su tiene demasiados gastos y necesita más ingresos de la cuenta. La colaboradora ve bien que dé el paso definitivo y retome su trayectoria mediática, pero no se olvida de algo. El dinero que gana nunca llega a Andrea Janeiro, siempre se queda en sus otros tres hijos. “Hay que mantener a todos”, recuerda Belén muy enfadada.

La bomba que ha soltado Belén

Todos sabemos que Jesulín de Ubrique ha mantenido una relación muy distante con Andreíta. “No es ni fluida ni no fluida, no hay relación”, aseguran en ‘El Programa de AR’. Belén está cansada de guardar silencio y no entiende que Jesulín se haya desentendido de su hija porque es estupenda. Asegura que su niña tiene “una carrera con matrícula de honor” y otras “no tienen ni oficio ni beneficio”, dice mandando una indirecta a Julia Janeiro, hermana de Andrea. Pero eso no es lo peor. Lo que más le habrá dolido a Jesulín es enterarse de que el “verdadero padre” de Andreíta es Miguel Marcos, pues es él quien le ha cuidado.

“Tengo que agradecer a dos personas en mi vida, a mi padre, que era su ojito derecho, a mi madre, a mis hermanos y a mis cuñadas, pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ese ha sido el verdadero padre de mi hija”. Belén Esteban no quiere callarse más. Quiere que su marido ocupe el puesto que le corresponde. “Él es el que se ha preocupado de tu primogénita”, le ha dicho a Jesulín de Ubrique. El torero tiene muchos asuntos que resolver, pero en su momento prometió que no iba a hablar de Andrea con ningún periodista.

Belén Esteban se sincera sobre Jesulín

La princesa del pueblo asegura que Jesulín le produce indiferencia porque lleva mucho tiempo sin estar en su vida. Eso sí, reconoce que le da pena porque cree que no es feliz. Está convencida de que ha vuelto a la televisión porque necesita dinero y eso le impide estar en sus plenas capacidades. “La vida no te ha tratado muy bien. Te veo hasta mayor y me da mucha pena, pero me dicen que me calle, sino soltaba las Fallas de Valencia”. La persona que le está reteniendo es Andrea Janeiro. No quiere que sus padres estén enfrentados continuamente.

Un nuevo reproche

Belén Esteban no entiende que Jesulín se haya despreocupado de Andrea, sobre todo en ciertas situaciones. Cuando la joven cumplió 18 años recibió muchas críticas y nadie de la familia Janeiro sacó la cara por ella. “A mi hija, de esa parte, jamás la han defendido. Nadie se preocupó si le faltaba algo y yo sí que defendí a Julia cuando cumplió los 18”, reprocha Belén.