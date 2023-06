Belén Esteban pone contra las puertas a Terelu: «Perdóname que te lo diga»

Cada vez falta menos para que ‘Sálvame’ termine para siempre, pero el programa va a despedirse por todo lo alto. Dos de sus rostros estrella han tenido un encontronazo por Raquel Bollo. Recordemos que la ex de Chiquetete entró en directo y arremetió sin piedad contra todos. Terelu Campos se siente ofendida y asegura que está pensando en tomar acciones legales. ¿Qué ha hecho Belén Esteban? Defender a su amiga Raquel e insinuar que Terelu se estaba dando un protagonismo que no le correspondía.

La princesa del pueblo recuerda que Raquel perdió los nervios contra todo ‘Sálvame’, insiste en que en ningún momento arremetió contra Terelu de forma directa. Fue una víctima colateral. Antes de profundizar en la noticia debemos tener claro un aspecto. Raquel está atravesando una situación realmente tensa. Parece que no tiene un buen concepto de Telecinco, pero no tiene más remedio que trabajar en la cadena porque su hija Alma está concursando en Supervivientes.

Belén Esteban ya no se calla nada

Belén Esteban siempre se ha caracterizado por ser muy sincera y ahora que sabe que ‘Sálvame’ termina para siempre tiene más motivos. Ha escuchado a Terelu Campos hablar de Raquel Bollo y le ha frenado los pies en directo, sin importarle las consecuencias. Recordemos que la de Paracuellos es íntima amiga de Raquel. No consiente que nadie cruce los límites, aunque reconoce que lo que hizo contra Telecinco no estuvo bien. “Me habéis seguido maltratando mucho”, gritó Bollo desesperada en los pasillos de la cadena.

“Raquel se pone muy nerviosa muchas veces, por eso estoy esperando una llamada suya para pedirme disculpas por lo del otro día. Me lo han dicho amigos comunes, que tenía intención de llamarme, pero sigo esperando”, empieza diciendo Campos. “Estoy consultando con un abogado ponerle una demanda porque se dijeron cosas sobre mi persona que ahora, por el horario, no puedo decir. Como que trato diferente a mujeres de una clase y de otra clase no”.

La acusación que desespera a Terelu Campos

Terelu piensa que Raquel se ha equivocado y está dispuesta a llevarla a juicio. No soporta que le haya dicho que no trata igual a todas las mujeres que han sufrido violencia machista. “Yo no he hecho eso en la vida, porque no forma parte de la educación que he recibido ni de mis principios en la vida”. Por eso le ha contado lo que está pasando a sus abogados. “Me planteo demandar a Raquel Bollo si no me pide disculpas porque yo no puedo permitir que se vierta una acusación como esa sobre mi persona”.

El corte de Belén Esteban

Belén, al escuchar a su compañera, no ha podido quedarse callada. “Que no se enfade Terelu conmigo porque yo a Raquel no le doy la razón en muchas cosas de las que dijo el otro día y así se lo dije a ella. Pero creo Terelu que te estás dando un protagonismo. Cuando creo que no iba dirigido a ti, perdóname que te lo diga”. A la hija de María Teresa Campos no le ha sentado bien escuchar este reproche.